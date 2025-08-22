Peyu ho torna a fer a TV3: èxit absolut

Les graelles televisives durant l'estiu representen un territori veritablement complex per a les cadenes. Mantenir l'audiència fidel sense els programes estrella de la temporada és un desafiament majúscul.
Televisió de Catalunya s'enfrontava a la difícil tasca d'ocupar el buit de l'icònic 'Polònia'. Pocs imaginaven que l'aposta estiuenca es convertiria en un autèntic fenomen televisiu. L'espai escollit no només ha complert les expectatives, sinó que les ha superat amb escreix.
Un fenomen inesperat a la televisió catalana
El programa 'Natura sàvia', conduït pel carismàtic humorista Peyu, s'ha consolidat com el rei dels dijous. La passada nit, el format de divulgació sobre fauna va aconseguir una dada simplement espectacular. Va congregar una mitjana de 254.000 espectadors davant la pantalla durant el prime time. Aquesta xifra es va traduir en una impressionant quota de pantalla del 18,3%, liderant la seva franja.
L'èxit adquireix més rellevància en analitzar els seus competidors directes a la graella. El programa de TV3 va superar per més de sis punts altres programes com 'Viaje al centro de la Tierra' a La 1. També va deixar molt enrere la reposició d''El Hormiguero' a Antena 3.
La fórmula Peyu: humor, fauna i col·laboradors de luxe
L'èxit de 'Natura sàvia' no és fruit de la casualitat, sinó d'una fórmula molt ben definida. El programa combina a la perfecció la divulgació científica amb l'humor surrealista característic de Peyu. La seva particular visió del món animal ha connectat de manera directa amb el públic català. Però l'humorista de l'Estany no està sol en aquesta peculiar aventura televisiva.
L'acompanyen dues figures clau del panorama cultural: el músic Quimi Portet i el polifacètic Albert Pla. La química entre els tres col·laboradors resulta aclaparadora i eleva el format a un altre nivell. Les seves aportacions, sempre imprevisibles, s'han convertit en un dels grans atractius de l'espai.
TV3 referma el seu lideratge en un estiu d'encerts
El triomf de 'Natura sàvia' s'emmarca en una estratègia estiuenca molt sòlida per part de TV3. La cadena pública ha demostrat un gran encert en la configuració de la seva graella d'estiu. Un altre exemple clar el trobem a la sobretaula amb la sèrie britànica 'Downton Abbey'.
La ficció d'època s'ha convertit en una cita ineludible per a molts espectadors. Ahir mateix va assolir un fantàstic 19,6% de share i va reunir 218.000 fidels seguidors. A aquests èxits s'hi suma el lideratge incontestable dels seus serveis informatius. Els 'Telenotícies', tant en la seva edició de migdia com en la de la nit, continuen sent la referència. El 'TN Migdia' va assolir un estratosfèric 33,8%, mentre que el 'TN Vespre' va signar un excel·lent 24,9%.
L'èxit de Peyu confirma que es poden crear formats d'estiu atractius i de qualitat. L'humorista ha demostrat tenir una connexió especial amb l'audiència de TV3.