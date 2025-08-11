La notícia de la reina Letícia arriba a França i sorprèn tots els seus admiradors

L'última aparició pública de la reina Letícia ha traspassat fronteres i ha generat un inesperat rebombori a França. La premsa del país veí s'ha fet ressò d'un dels moments més comentats d'aquest estiu, i no ha escatimat en elogis cap a la reina. El seu estil, el seu posat i la seva elecció de vestuari han conquerit fins i tot els admiradors més exigents.
Tot va passar a la tradicional recepció a les autoritats de les Balears al Palau de Marivent, celebrada el passat 4 d'agost. Aquest acte, un dels més representatius de l'estiu per a la família reial, ha tingut un moment especial per comptar també amb la presència de les princeses, Leonor i Sofia. Tanmateix, ha estat la reina Letícia qui s'ha endut tots els focus gràcies a un encertat estilisme que ha traspassat fronteres.
La reina ha apostat per un vestit blanc llarg, d'estil eivissenc, amb puntes, encaixos i tirants, que ressaltava el seu bronzejat estiuenc. Aquesta elecció ha estat especialment destacada pel mitjà francès Madame Le Figaro, que l'ha definit com “el perfecte vestit d'estiu blanc brodat”. Segons la publicació, Letícia ha sabut captar l'esperit mediterrani amb una elegància natural que ha sorprès els francesos.
Aquest és el vestit de Letícia que ha conquerit França
Darrere de la peça que va lluir Letícia hi ha el dissenyador eivissenc Tony Bonet, conegut per les seves creacions artesanals d'inspiració nupcial i romàntica. La premsa ha tornat a elogiar la seva feina, destacant que en la seva última col·lecció ha presentat una línia plena de detalls cuidats, corseteria artesanal i patchwork. Aquesta col·laboració inesperada entre la reina i un dissenyador local ha estat valorada com un gest de suport a la moda nacional.
La princesa Leonor també va destacar en reciclar un vestit de la mateixa reina, una peça de la firma Desigual que Letícia ja havia portat a la mateixa recepció fa dos anys. D'altra banda, Sofia ha optat per un vestit de Zara en tons roses i estampat tie-dye, que ha demostrat el seu gust juvenil i desenfadat. La complicitat entre les tres ha estat un altre dels elements més comentats.
La reina Letícia i el rei Felip triomfen a França amb els seus estilismes estiuencs
Pel que fa al rei Felip VI, el mitjà francès també ha ressaltat el seu estil, allunyat de la rigidesa habitual en actes oficials. Amb una camisa blanca lleugera, pantaló sobri i mocassins de cuir, ha optat per un look informal, d'acord amb el context estiuenc. Aquest minimalisme, lluny de restar-li presència, ha estat interpretat com una mostra de naturalitat i proximitat.
Amb aquesta aparició, la Letícia no només ha complert amb un acte institucional, sinó que ha demostrat un cop més la seva capacitat per marcar tendència sense estridències. La seva imatge ha aconseguit conquerir mitjans internacionals, que no han dubtat a incloure-la entre els icones d'estil més destacats de l'estiu europeu. L'admiració que ha despertat a França reforça la seva projecció internacional, aquesta vegada, sense necessitat de discursos ni grans gestos, només amb elegància i bon gust.