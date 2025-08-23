La confessió de Froilà sobre el rei Joan Carles que ara pren molt de sentit

Tot i que sempre s'ha mostrat molt reticent a parlar davant la premsa, fa tot just uns mesos, Froilà no va tenir cap inconvenient a desvetllar una informació inesperada sobre el rei Joan Carles. Paraules que ara han pres més sentit que mai.
No hi ha dubte que la vida del rei emèrit ha canviat de manera radical en els últims mesos. I és que, després de cinc anys vivint a Abu Dhabi, el seu retorn a Europa és més a prop del que sembla. Detall que ha aconseguit tornar-li el somriure al pare de Felip VI.
Va ser a l'agost d'aquell any quan Casa Reial va anunciar oficialment la decisió que havia pres el rei Joan Carles d'abandonar Espanya per instal·lar-se als Emirats Àrabs.
Un canvi inesperat de domicili que, casualment, es va produir al mateix moment en què van començar a sortir a la llum diversos escàndols protagonitzats per l'avi matern de Froilà. Entre ells, la dubtosa procedència de la seva fortuna i les sospites sobre la possible existència de fons en paradisos fiscals.
Des de llavors, han estat diverses les ocasions en què hem pogut veure el rei Joan Carles visitar el nostre país. Desplaçaments que, en la gran majoria dels casos, ha fet per gaudir d'una de les seves grans passions: les regates.
Ara, tal com han confirmat diversos mitjans de comunicació, la seva intenció és abandonar Abu Dhabi per tornar a instal·lar la seva residència a Europa. Tanmateix, i tot i que en un primer moment es va parlar d'Espanya, tot apunta que l'avi de Froilà s'ha decantat per Portugal.
Una decisió que, sens dubte, li ha tornat la “felicitat i la tranquil·litat” al rei Joan Carles, un estat d'ànim que el seu net Froilà ja va vaticinar fa uns mesos.
La darrera confessió de Froilà sobre el rei Joan Carles
El passat 20 de desembre, la infanta Elena va fer 61 anys i, com era d'esperar, el seu fill Froilà no va voler perdre's aquest esdeveniment familiar per res del món. Tant és així que no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'abandonar Abu Dhabi, la seva residència actual, per tornar a Madrid i gaudir amb la seva mare del seu dia.
Tal com va informar Vanitatis, aquell dia, la primogènita del rei Joan Carles es va reunir amb els seus fills i diversos familiars per gaudir d'un sopar privat i íntim a la capital.
A més, segons va transcendir, Froilà va aterrar a Madrid el mateix dia de l'aniversari de la seva mare i va tornar a Abu Dhabi només unes hores després. Tanmateix, malgrat la brevetat de la seva visita, el programa Fiesta va tenir l'oportunitat de parlar uns minuts amb ell.
Tot i que mai li ha agradat pronunciar-se davant la premsa, el jove no va tenir cap inconvenient a desmentir el seu romanç amb Belén Perea, jove amb qui se'l va relacionar durant un temps. “No estic amb Belén. Estic solter”, va assegurar a la reportera.
A més, i per si no fos prou, Froilà no va tenir cap problema a parlar sobre l'estat d'ànim del seu avi, el rei Joan Carles. Moment que es va produir només uns dies després de la filtració de les fotos de l'emèrit amb Bárbara Rey i de la posterior entrevista de la vedet.
En un primer moment, Froilà va assegurar que no tenia ni idea d'aquest contingut audiovisual ni de les declaracions de l'artista. “Només et puc dir que el meu avi està molt feliç i molt tranquil. Molt feliç i molt tranquil”, va afegir a continuació.