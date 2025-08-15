Entrem a la casa amb vistes al mar on es refugia el rei Joan Carles a Galícia

El rei Joan Carles ha trobat a Galícia un refugi privilegiat al qual acudeix cada vegada que participa en les regates de la zona. Aquesta residència, situada a prop del Real Club Nàutic de Sanxenxo, s'ha convertit en el seu lloc de descans preferit, on combina la seva passió per la vela amb la tranquil·litat que cerca. En aquest espai gaudeix de privacitat i vistes espectaculars al mar.
Tot i que el rei emèrit continua sent una figura de gran interès públic, la seva vida a Galícia es manté en un perfil baix. Lluny del focus mediàtic, el monarca emèrit gaudeix en aquesta casa de moments de calma i recolliment, molt necessaris en aquesta etapa. Pocs coneixen com és realment aquest habitatge que s'ha transformat en el seu santuari vora el mar.
El refugi de Joan Carles a Galícia: una casa amb ànima marinera
La casa on el rei Joan Carles passa llargues temporades a Galícia pertany a Pedro Campos, president del Real Club Nàutic de Sanxenxo i amic proper del monarca. Aquesta propietat, situada a tot just dos quilòmetres del club nàutic, està construïda sobre la platja de Nanín. Ofereix unes vistes immillorables de la ria de Pontevedra i la seva localització, allunyada del centre urbà, garanteix la privacitat que tant valora el rei.
Es tracta d'un xalet de dues plantes, lluminós i de construcció sòbria, amb grans finestrals que permeten contemplar el mar des de diferents estances. L'habitatge disposa d'un petit ascensor per facilitar l'accés i un extens jardí tancat amb una pèrgola, perfecte per relaxar-se a l'aire lliure.
A l'entrada, la porta principal està adornada amb hortènsies, flors típiques del nord d'Espanya. La zona residencial és molt tranquil·la, amb pocs vianants i només alguns vehicles de repartiment local. Tot plegat complementat amb un rigorós dispositiu de seguretat que protegeix la intimitat del monarca emèrit.
La primera visita i la vida quotidiana a la casa de Pedro Campos
Joan Carles va visitar aquesta propietat per primer cop el maig de 2022, després de gairebé dos anys vivint a Abu Dhabi. Des de llavors, hi ha tornat sovint per gaudir de la casa a Galícia. També participa activament en les regates organitzades a Sanxenxo, a bord del veler Bribón.
Aquest habitatge s'ha convertit en la seva base d'operacions gallega. Tot i que és habitual que els mitjans esperin als voltants, el monarca accedeix i surt discretament en vehicle per evitar l'atenció pública. Segons el seu amic Pedro Campos, el rei sol utilitzar l'habitació de convidats situada a la planta superior.
El saló principal, amb grans finestrals i vistes al mar, és el lloc on el rei passa la major part del temps. Allà ha rebut visites familiars importants, com la recent de la infanta Cristina, amb qui va compartir una trobada privada.
En definitiva, la casa de Pedro Campos s'ha convertit en el refugi perfecte per al rei Joan Carles durant les seves estades a Galícia. Allà hi troba tranquil·litat i privacitat, lluny del soroll mediàtic, mentre gaudeix de la seva passió per la vela. Aquest lloc no només és una llar temporal, sinó també un espai on la família i l'amistat prenen un paper fonamental en aquesta etapa de la seva vida.