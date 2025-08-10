L'entorn del rei Joan Carles admet el secret a crits del príncep Abdullah

L'entorn del rei Joan Carles ha admès el que fins ara es mantenia com un secret de domini públic en els cercles pròxims a l'emèrit. Es tracta de l'estreta relació amb el príncep saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, un vincle que ha guanyat rellevància en els darrers anys. Aquesta connexió, que ha despertat l'interès de mitjans i experts, reforça la imatge d'un monarca amb un cercle d'amistats internacionals molt sòlid.
Des que Joan Carles es va traslladar a Abu Dhabi, fa cinc anys, ha cultivat una xarxa de contactes que inclou figures importants de la política i la reialesa àrab. Entre ells destaca el príncep Abdullah, considerat un amic personal i un aliat proper. La relació s'ha evidenciat en múltiples ocasions, des d'esdeveniments públics fins a trobades privades, cosa que confirma la influència i el suport que rep l'emèrit al Golf Pèrsic.
El príncep Abdullah, conegut pel seu perfil discret, però influent, ha estat fotografiat en esdeveniments al costat del rei Joan Carles, com a l'hipòdrom de Meydan a Dubai. Aquesta proximitat també ha estat assenyalada per persones de l'entorn del monarca, que destaquen com el vincle personal transcendeix el merament protocol·lari. Segons fonts properes, el suport del príncep saudita ha estat fonamental perquè l'emèrit mantingui una vida tranquil·la i protegida.
La discreta vida del rei Joan Carles al costat del príncep Abdullah
El rei Joan Carles porta una vida acomodada a Abu Dhabi, on resideix en una vila dins de l'illa privada Zaya Nurai, propietat del xeic Mohamed bin Zayed Al Nahyan. A més, l'emèrit compta amb un grup d'escoltes de la Casa Reial, que garanteixen la seva seguretat tant a Espanya com als Emirats Àrabs. La presència d'amics com el príncep Abdullah forma part d'un entramat que protegeix i acompanya el monarca en el seu dia a dia.
Tot i que manté un perfil baix, l'emèrit continua vinculat a Espanya a través de les seves visites periòdiques, especialment a Sanxenxo, on participa en regates i activitats esportives. En aquestes ocasions, rarament fa declaracions, mantenint la seva privacitat. Tanmateix, el seu entorn assegura que el rei Joan Carles està en bona forma física i mental, i que dedica part del seu temps a preparar les seves memòries.
Entre el príncep Abdullah i benefactors: el rei Joan Carles manté la seva estabilitat als Emirats Àrabs
A més del príncep Abdullah, el monarca gaudeix de la companyia d'altres benefactors importants. Entre ells, el xeic Mansour bin Zayed, propietari del Manchester City, i el mateix xeic Mohamed bin Zayed. Tots dos cobreixen despeses i han facilitat que mantingui una vida còmoda i activa als 87 anys.
La família de l'emèrit també ha jugat un paper essencial en la seva estabilitat. Les seves filles, Elena i Cristina, juntament amb els seus nets Froilán i Victòria Frederica, han viatjat en diverses ocasions a Abu Dhabi per visitar-lo i donar-li suport. La presència dels seus éssers estimats, juntament amb la protecció del seu cercle de confiança, fa que el rei Joan Carles se senti protegit, malgrat la distància amb Espanya.