Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Meghan Markle somrient amb els cabells recollits i una icona de missatge groga amb un signe d’exclamació al seu costat
Meghan Markle comparteix un anunci que causa enrenou a la seva residència californiana | Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

Meghan Markle dona una gran notícia que corre com la pólvora a Montecito (Califòrnia)

Un canvi important a la vida de Meghan Markle genera expectació i marca un nou capítol a Montecito (Califòrnia)

Imatge de la redactora Alba Fabián
per Alba Fabián

Meghan Markle ha tornat a convertir-se en el centre d'atenció mediàtica. La duquessa de Sussex ha compartit recentment un anunci que ha generat una enorme repercussió a Montecito, la seva residència californiana. La notícia ha estat rebuda amb entusiasme tant pels seus seguidors com pels mitjans internacionals, que no han trigat a replicar-la.

El missatge de Meghan ha deixat clar que travessa un moment de gran plenitud personal i professional. Això arriba després de la confirmació de la segona temporada de With Love, Meghan a Netflix, prevista per al 26 d'agost. A més, ha aprofitat l'ocasió per parlar dels seus fills, Archie i Lilibet, deixant entreveure que la seva vida fora de la monarquia ha experimentat una autèntica renovació.

Meghan Markle somrient mentre prepara una amanida en una cuina moderna.
Meghan Markle comparteix la seva felicitat i nous projectes des de Montecito | Netflix

“Estic en el millor moment de la meva vida”, ha declarat Meghan, paraules que han generat ressò immediat a la premsa mundial. Així, la duquessa ha deixat clar que la seva etapa actual és fruit de decisions conscients i d'un equilibri entre família i projectes professionals. Aquesta revelació ha marcat un punt d'inflexió en la narrativa pública sobre la seva vida després d'allunyar-se de les obligacions reials.

Un perfil diferent: Meghan Markle trenca amb la formalitat a la nova temporada

El tràiler de With Love, Meghan mostra l'exactriu en la seva faceta més propera i relaxada. Es percep un to espontani i desenfadat que contrasta amb la rigidesa de les seves aparicions formals anteriors. Fins i tot detalls senzills, com que Harry no mengi llagosta, s'han fet virals gràcies a l'humor i la complicitat que transmet la sèrie.

Pla mitjà del xef José Andrés vestit amb una camisa rosa conversa amb una dona de cabell fosc recollit i vestit de ratlles, que és la Meghan Markle, en una cuina moderna amb olles sobre els fogons i taules de fusta al fons.
Meghan revela anècdotes divertides amb el xef al tràiler oficial | Netflix

Tot i així, la duquessa ha posat especial èmfasi en la privacitat familiar. Per protegir Archie i Lilibet, no s'ha gravat a la seva residència, sinó en un plató preparat per a l'ocasió. La duquessa ha subratllat que la seva llar continua sent un “refugi segur”, on els moments quotidians, com els àpats o les migdiades, formen part de la rutina que la fa feliç.

Meghan Markle assoleix un moment de màxima satisfacció personal i familiar

La nova temporada comptarà amb convidats de renom com Chrissy Teigen i Jay Shetty, ampliant la proposta més enllà de la vida domèstica. Aquest format combina entrevistes, gastronomia i consells personals, reforçant la imatge de Meghan com a amfitriona i creadora de contingut amb estil propi. La sèrie promet mostrar la seva evolució i la seva habilitat per equilibrar la maternitat amb la producció audiovisual d'alt nivell.

Finalment, la duquessa ha volgut destacar el paper de Harry en la seva felicitat actual. “Tenir un marit com Harry és una benedicció”, ha afirmat, assenyalant que el suport mutu és clau per a la seva estabilitat familiar. Entre projectes professionals i vida personal, Meghan Markle projecta una etapa de plenitud que confirma que la seva vida a Montecito es troba en un punt de màxima satisfacció.

➡️ Gent