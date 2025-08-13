Visitem el pis de 50.000 euros de Froilán a Abu Dhabi: seguretat i piscina privada

Froilán, un dels membres més coneguts de la família del rei, sempre ha estat al centre de l'atenció pública. Recentment, la seva vida privada ha acaparat titulars a causa del seu suposat romanç amb Miri, l'exconcursant de MasterChef. Tanmateix, avui ens centrem en un altre aspecte que ha generat molta curiositat: la seva residència a Abu Dhabi.
Ell, que es va traslladar a la ciutat dels Emirats Àrabs Units per decisió de la seva mare, viu en un pis que costa al voltant de 50.000 euros l'any. Aquest immoble es troba en una de les urbanitzacions més exclusives de la ciutat, cosa que li proporciona un luxe i comoditat que molts desitjarien.
El pis de Froilán a Abu Dhabi que no està a l'abast de totes les butxaques
L'habitatge de Froilán està situat al prestigiós complex residencial The Landmark, una de les zones més conegudes d'Abu Dhabi. Aquesta urbanització és famosa per la seva alta seguretat, que opera les 24 hores del dia, garantint que els seus residents visquin tranquils, lluny de qualsevol preocupació. A més, el nebot de Felip VI gaudeix de moltes altres comoditats que fan de la seva residència un lloc ideal per viure còmodament.
L'immoble, que té un lloguer anual d'uns 50.000 euros segons Vozpópuli, és una autèntica joia. La propietat disposa d'espais amplis, inclòs un gran saló que connecta amb una terrassa des d'on es poden contemplar unes espectaculars vistes al mar. L'entorn perfecte per relaxar-se i gaudir de la tranquil·litat que li ofereix Abu Dhabi.
La residència de Froilán també compta amb una piscina privada, un gimnàs completament equipat i una sauna. Espais que li permeten desconnectar sense sortir de casa seva.
A més, el fet que el seu pis estigui en una urbanització amb servei de seguretat durant les 24 hores garanteix que el jove pugui viure amb total tranquil·litat. La vigilància constant assegura que no hi hagi cap mena d'aldarulls ni intrusos a la zona. I això és especialment rellevant per a algú del seu perfil, que sovint és objecte d'atenció mediàtica.
Froilán i el seu canvi de vida a Abu Dhabi
Froilán es va traslladar a Abu Dhabi per decisió de la seva mare, la infanta Elena. I és que ella considerava que la ciutat seria el lloc ideal perquè pogués allunyar-se dels escàndols i les festes. És clar, perquè allà hi estaria sota la supervisió del seu avi, Joan Carles I, que també resideix en aquesta ciutat.
Des de la seva arribada als Emirats, ell ha intentat posar ordre a la seva vida, centrant-se en la seva carrera professional i treballant a l'àrea de publicitat i màrqueting. Actualment, ocupa el lloc de junior en una empresa. Feina que li ha permès començar a ser autosuficient i generar els ingressos suficients per subsistir sense l'ajuda econòmica de la seva família.
Aquesta feina, tot i que no es tracta d'un lloc d'alta jerarquia, li ha permès tenir estabilitat i una ocupació en un entorn menys mediàtic, cosa que sembla haver-li anat bé. Així i tot, això no treu que les seves visites puntuals a Espanya tornin a estar marcades per la polèmica.