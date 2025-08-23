La confesión de Froilán sobre el rey Juan Carlos que ahora cobra mucho sentido

Aunque siempre se ha mostrado muy reacio a hablar ante la prensa, hace apenas unos meses, Froilán no tuvo reparos en desvelar una inesperada información sobre el rey Juan Carlos. Palabras que ahora han cobrado más sentido que nunca.

No hay duda de que la vida del rey emérito ha cambiado de forma radical en los últimos meses. Y es que, tras cinco años viviendo en Abu Dabi, su regreso a Europa está más cerca de lo que parece. Detalle que ha logrado devolverle la sonrisa al padre de Felipe VI.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Fue en agosto de aquel año cuando Casa Real anunció oficialmente la decisión que había tomado el rey Juan Carlos de abandonar España para instalarse en Emiratos Árabes.

Un inesperado cambio de domicilio que, casualmente, se produjo en el mismo momento en que comenzaron a salir a la luz varios escándalos protagonizados por el abuelo materno de Froilán. Entre ellos, la dudosa procedencia de su fortuna y las sospechas sobre la posible existencia de fondos en paraísos fiscales.

Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que hemos podido ver al rey Juan Carlos visitar nuestro país. Desplazamientos que, en la gran mayoría de los casos, ha hecho para disfrutar de una de sus grandes pasiones: las regatas.

| Europa Press

Ahora, tal y como han confirmado varios medios de comunicación, su intención es abandonar Abu Dabi para volver a instalar su residencia en Europa. Sin embargo, y aunque en un primer momento se habló de España, todo apunta a que el abuelo de Froilán se ha decantado por Portugal.

Una decisión que, sin duda, le ha devuelto la “felicidad y la tranquilidad” al rey Juan Carlos, un estado de ánimo que su nieto Froilán ya vaticinó hace unos meses.

La última confesión de Froilán sobre el rey Juan Carlos

El pasado 20 de diciembre, la infanta Elena cumplió 61 años y, como era de esperar, su hijo Froilán no quiso perderse este acontecimiento familiar por nada en el mundo. Tanto es así que no se lo pensó a la hora de abandonar Abu Dabi, su actual residencia, para regresar a Madrid y disfrutar con su madre de su día.

Tal como informó Vanitatis, aquel día, la primogénita del rey Juan Carlos se reunió con sus hijos y varios familiares para disfrutar de una cena privada e íntima en la capital.

| Europa Press

Además, según trascendió, Froilán aterrizó en Madrid el mismo día del cumpleaños de su madre y regresó a Abu Dabi tan solo unas horas después. Sin embargo, a pesar de la brevedad de su visita, el programa Fiesta tuvo la oportunidad de hablar unos minutos con él.

Aunque nunca le ha gustado pronunciarse ante la prensa, el joven no tuvo reparos en desmentir su romance con Belén Perea, joven con la que se le relacionó durante un tiempo. “No estoy con Belén. Estoy soltero”, le aseguró a la reportera.

Además, y por si fuera poco, Froilán no tuvo ningún problema en hablar sobre el estado anímico de su abuelo, el rey Juan Carlos. Momento que se produjo solo unos días después de la filtración de las fotos del emérito junto a Bárbara Rey y de la posterior entrevista de la vedette.

En un primer momento, Froilán aseguró que no tenía ni idea de este contenido audiovisual y de las declaraciones de la artista. “Solo te puedo decir que mi abuelo está muy feliz y muy tranquilo. Muy feliz y muy tranquilo”, añadió a continuación.