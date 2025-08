Froilà, nebot del rei Felip, enxampat en plena acció: 'Em vaig sentir força...'

Durant els últims anys, Felip Joan Froilà de Tots els Sants, nebot del rei Felip, ha estat objecte constant de l'atenció mediàtica. Recentment, un nou episodi l'ha tornat a posar en el focus de la premsa, encara que no precisament per motius positius. Un testimoni recent ha revelat una situació inesperada viscuda per una dona a Eivissa amb el jove aristòcrata.

El trasllat de Froilà a Abu Dhabi semblava haver-li donat un respir de la premsa espanyola, apropant-lo al seu avi, el rei emèrit Joan Carles I. Tanmateix, les seves visites a Espanya no han passat desapercebudes i els seus comportaments generen comentaris variats. En aquesta ocasió, una dona ha decidit explicar al programa TardeAR un episodi que la va deixar desconcertada i molesta.

| Europa Press

La denunciant, identificada com María, ha relatat que l'incident va tenir lloc en una coneguda discoteca d'Eivissa. Segons el seu testimoni, Froilà li va retreure la seva manera de comportar-se, qualificant-la de “mala educació”. Més enllà de la reprimenda, el que més va cridar l'atenció va ser l'actitud altiva del nebot del rei cap a ella.

Froilà, nebot del rei Felip, protagonitza una nova polèmica a Eivissa

María ha explicat que, després de l'enfrontament, Froilà es va burlar de la situació i li va proposar fer-se una fotografia junts en sortir del local. Aquest gest inesperat va sorprendre la dona, que es va sentir molt confosa per la manera com es van desenvolupar els fets. “Em vaig sentir força intimidada”, ha confessat, deixant clar l'impacte emocional que va tenir l'experiència.

| Europa Press

Aquest nou episodi se suma a la llista de polèmiques que han marcat la vida pública de Froilà. Cal recordar que no és la primera vegada que les seves accions generen titulars, des d'aquella famosa puntada de peu al casament reial fins a altres episodis menys coneguts. Sens dubte, la seva figura continua sent controvertida dins i fora dels cercles socials que freqüenta.

Els escàndols de Froilà no deixen de contrastar amb la imatge institucional del rei Felip

Per ara, ni Froilà ni el seu entorn han emès declaracions oficials respecte a aquest últim incident. Mentrestant, la premsa continua pendent dels seus moviments i de qualsevol nova notícia que pugui sorgir. Queda clar que el nebot del rei Felip continua sent un personatge que desperta l'interès i la controvèrsia a parts iguals.

En definitiva, la seva estada a Dubai li ha brindat un canvi d'escenari i més privacitat en la seva vida personal. No obstant això, cada vegada que torna a Espanya, episodis com aquest el tornen a situar sota el focus mediàtic, on no falten noves polèmiques. D'aquesta manera, la seva imatge contrasta amb la de la família reial i, alhora, continua sent objecte d'un seguiment constant.