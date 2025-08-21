La confessió de Judit Mascó: 'M'ho va explicar la meva mare'

L'escena va ser íntima, propera i molt televisiva, amb quatre dones marcant el ritme i una convidada que no necessita presentació. Judit Mascó va entrar al loft de ‘Pasa sin llamar’ amb una frase senzilla que explica més de tres dècades davant de les càmeres. No va ser un truc secret ni una recepta miraculosa, sinó un recordatori heretat que va calar al plató.
El moment va arribar després d’un estiu accidentat per a la catalana, amb una lesió que la va obligar a baixar el ritme. La top model va traçar un full de ruta per envellir amb naturalitat en una indústria que mai no ha estat indulgent. La confessió va arribar sense posats, com si parlés a la cuina de casa.
Una rutina de bellesa sense quiròfan
La conversa avançava entre anècdotes quan Carmina Barrios li va preguntar pel seu secret per mantenir-se estupenda, i la resposta va desarmar qualsevol expectativa. “Jo no faig res especial”, va dir primer, abans d’aterrar en el que és important. “M’ho va explicar la meva mare: si et cuides des de jove, tindràs bona pell”. La model va subratllar a La 2 la constància com a única fórmula: desmaquillar-se sempre, posar-se les seves cremes i ser disciplinada cada dia.
Mascó va insistir que fuig dels retocs perquè no li agrada “tocar-se les expressions”, i va assumir els seus cinquanta-cinc anys amb una naturalitat refrescant. Va reivindicar, de forma alineada al seu discurs, les arrugues com a petjades de vida i no com un defecte a esborrar. El missatge, gairebé pedagògic, s’aguanta en hàbits sostinguts en el temps, no en solucions d’emergència. El públic va respondre amb aplaudiments i els clips del programa van multiplicar comentaris i reproduccions en qüestió d’hores.
Recuperació del tendó d’Aquil·les
El testimoni arriba després d’un contratemps que ella mateixa va explicar a Instagram: trencament del tendó d’Aquil·les jugant a tenis, operació i paciència. Fa dies va actualitzar el seu estat i va agrair els missatges, recordant que la recuperació “va lenta, però va bé”. En paral·lel, la model manté la seva agenda social com a presidenta de la Fundació Ared, que acompanya dones en risc d’exclusió i presumeix d’un impacte sostingut durant trenta anys. Al programa, Mascó va xifrar aquest abast en més de 17.500 persones acompanyades i al voltant de 6.500 insercions laborals, dades corroborades per la seva pròpia entitat i ressenyades per la cadena pública.
La gravació va deixar a més un capítol emocional: el retrobament amb Alba Carrillo, dues dècades després de coincidir al voltant de l’univers ‘Supermodelo’. La xerrada va tenir un component nostàlgic i va servir per mesurar el pols a una professió que també ha canviat els seus codis. El compte oficial del programa a X va compartir imatges de la visita. En temps de filtres i retocs exprés, Mascó proposa una disciplina silenciosa i amb un activisme social que la manté en primera línia.