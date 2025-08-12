El moviment del rei Joan Carles que deixarà fora de joc el seu amic Pedro Campos

El moviment del rei Joan Carles ha cridat l'atenció en l'entorn reial i social. L'exmonarca ha pres una decisió que canviarà la seva dinàmica habitual amb el seu amic Pedro Campos. Aquesta maniobra, que encara sorprèn molts, apunta a marcar un abans i un després en la seva relació i en la seva presència a Galícia.
Durant anys, Pedro Campos ha estat l'amfitrió per excel·lència del rei emèrit a Sanxenxo, oferint la seva casa com a refugi i quarter general durant les regates. Tanmateix, Joan Carles I ha confessat recentment que busca una casa pròpia a Galícia o Portugal. Aquesta intenció reflecteix el seu desig de no incomodar Campos, amb qui manté una amistat històrica.
Des de 2020, any en què va partir cap a Abu Dhabi, l'exmonarca ha trobat en les regates de l'Atlàntic un espai per mantenir-se actiu i present. Però ara, aquesta recerca d'un domicili propi mostra un desig de més independència i un cert comiat de vells costums. Així, la seva figura es transforma d'amfitrió ocasional a resident amb port fix.
Galícia com a escenari de la vida íntima del rei Joan Carles a Espanya
Cal recordar que durant la seva recent visita a Sanxenxo, Joan Carles va gaudir de la companyia de la seva filla, la infanta Elena, la seva inseparable aliada. Tanmateix, no hi va haver trobada amb la seva neta, Leonor, després que la Zarzuela optés per impedir una imatge conjunta per cuidar la projecció institucional de l'hereva. Aquest fet reflecteix tant les sensibilitats familiars com els protocols que envolten l'emèrit.
A Galícia, la figura del rei emèrit continua despertant curiositat i atenció. Les seves visites a Sanxenxo es converteixen en petits esdeveniments, seguits de prop tant per veïns com per mitjans locals. Entre regates i homenatges, com la recent entrega de la Medalla d'Or de la Federació Gallega de Vela, l'emèrit referma el seu vincle amb la terra que l'acull.
Un nou capítol per al rei Joan Carles lluny del seu amic Pedro Campos
Aquest agost, Joan Carles té previst desplaçar-se a Estoril i Cascais, llocs que guarden records profunds de la seva infància lluny d'Espanya. No obstant això, la seva aspiració més gran és establir-se de manera definitiva en una residència vora l'oceà Atlàntic. Des d'allà, busca reconnectar amb el seu passat i preservar la memòria del seu regnat en un espai més personal i tranquil.
Amb aquesta decisió, el rei fa un pas significatiu que afecta el seu entorn més proper, incloent-hi Pedro Campos. L'exmonarca opta per un nou capítol a la seva vida que, sens dubte, canviarà l'equilibri del seu cercle i marcarà el futur del seu llegat a Galícia.