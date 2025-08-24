La confesión de Gary Goldsmith, el polémico tío de Kate Middleton: 'Ella ha sido...'

A día de hoy, Kate Middleton ya se encuentra totalmente recuperada de su cáncer. Sin embargo, días después de confirmarse el diagnóstico de su enfermedad, cuando todavía estaba lidiando con esta batalla, su polémico tío Gary Goldsmith rompió su silencio en televisión. Momento en el que desveló cómo “ha sido” la princesa de Gales.

Fue el pasado 22 de marzo de 2024 cuando, tras varias informaciones falsas, la mujer del príncipe Guillermo confirmó a través de un vídeo oficial el origen de su enfermedad. Una noticia que, como era de esperar, generó un gran impacto a nivel mundial.

Sin embargo, pese a la discreción con la que Kate Middleton ha llevado este tema, solo siete días después Gary Goldsmith, hermano de Carole Middleton, concedió una entrevista. Y lo hizo en el programa español ¡De Viernes!.

Durante su intervención, el polémico tío de la princesa de Gales relató, entre otras cosas, cómo se enteró de la enfermedad de su sobrina. Además, habló sin tapujos del estado actual de Kate y de cómo lo está llevando su entorno: “Ella ha sido honesta”.

En la entrevista que concedió el 29 de marzo de 2024, Gary Goldsmith aseguró que se enteró de la enfermedad de Kate Middleton una hora antes de que se hiciera pública.

En ese sentido, también reconoció que no pudo conversar directamente con su sobrina, pero que sí tuvo la oportunidad de mantener una comunicación constante con su hermana Carole. De esta manera, tuvo la oportunidad de saber cuál era el verdadero estado de la princesa de Gales.

Por otro lado, Gary Goldsmith también quiso opinar sobre la forma en que Kensington ha gestionado este episodio tan delicado. “Todo se ha manejado maravillosamente y ella ha sido honesta”, dijo el polémico tío de Kate Middleton con firmeza.

Del mismo modo, se mostró confiado en la recuperación de la princesa: “Parece preventivo y que se está curando”. Sin embargo, no tuvo reparos en sentenciar todos los rumores que durante meses circularon en relación con el estado de su sobrina.

Y es que, en aquel momento se llegó a hablar, entre otras cosas, de la supuesta muerte de Kate Middleton, de presuntos malos tratos o de un embarazo fuera del matrimonio. Habladurías que, según él, pudieron causar un gran dolor dentro de la Familia Real: “Me cuesta creer que no les hayan afectado todos esos mensajes y teorías conspiratorias”.

Aunque no mantenía un trato frecuente con su sobrina, aseguró que su carácter sigue siendo muy similar al de su infancia. “Kate es muy parecida a la niña que vi crecer… Es divertida y jovial. Siempre se esforzaba por ser la mejor en todo”, comentó con orgullo.

Por otro lado, Gary Goldsmith también destacó la habilidad conciliadora de Kate Middleton dentro del ámbito familiar. “Siempre que había disputas en la familia ejercía de Kofi Annan”, afirmó a continuación.

Por último, no quiso cerrar su intervención sin antes recordar cómo se enteró de la relación del príncipe Guillermo y su sobrina. “Estaba en una reunión y mi hermana me escribió para decirme que Kate estaba saliendo con él. Al principio no me lo creí”.

Además, en cuanto a su primer encuentro con el heredero, Gary Goldsmith lo describió como una experiencia muy cercana: “Fue encantador y era uno más durante aquella cena en familia”.