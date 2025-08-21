El príncipe Guillermo enciende las alarmas de Kensington Palace: 'Sucederá este año'

El príncipe Guillermo ha vuelto a captar la atención mediática tras un anuncio que ha encendido las alarmas en Kensington Palace. Sus palabras han suscitado una fuerte especulación sobre un cambio trascendental en la vida de la familia real. Este mensaje ha dejado claro que se aproxima un acontecimiento de gran relevancia para los duques de Gales.

Fuentes cercanas al Palacio han confirmado que Guillermo y su familia planean mudarse, generando debate sobre su futuro en Londres. La noticia, difundida por varios medios, confirma que Forest Lodge será el nuevo hogar de los príncipes de Gales. Esta decisión supone un paso importante en la reorganización de su vida familiar y sus espacios oficiales de residencia.

| Europa Press

Desde Kensington Palace han sido contundentes al asegurar que la mudanza "sucederá este año". Esta confirmación oficial ha generado preocupación, especialmente porque Guillermo y Kate han expresado su negativa a instalarse en el Palacio de Buckingham. Según la información, la familia se establecerá de forma definitiva en Forest Lodge, una mansión en la finca real de Windsor.

Kensington Palace, portavoz de un cambio decisivo en la vida del heredero

Este traslado plantea dudas sobre el futuro del Palacio de Buckingham, que actualmente está en proceso de renovación. Este icónico edificio, situado en el corazón de Londres, ha sido la residencia oficial del monarca británico desde 1837. Además, Buckingham es un símbolo institucional fundamental, sede de ceremonias oficiales y lugar emblemático para los saludos públicos desde su famoso balcón.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

El experto en realeza británica Richard Fitzwilliams ha calificado la situación como potencialmente problemática. Fitzwilliams ha advertido que "sería una catástrofe si se dejara de lado Buckingham" y que la distancia física de los futuros monarcas podría afectar en el apoyo ciudadano. También ha resaltado que el palacio es un importante destino turístico, con medio millón de visitantes cada verano.

El futuro de Buckingham en duda tras la elección del príncipe Guillermo

Por su parte, el rey Carlos III no reside actualmente en Buckingham debido a las obras, aunque tiene previsto regresar cuando terminen, en 2027. Sin embargo, su delicado estado de salud, debido a un cáncer cuya naturaleza no se ha revelado, podría alterar esos planes. Mientras tanto, el monarca vive en Clarence House, donde ha dedicado esfuerzos a sus jardines y proyectos ecológicos.

La mudanza a Forest Lodge refuerza la decisión de los príncipes de Gales de criar a sus hijos en un entorno más íntimo y acorde a sus necesidades. No obstante, el debate sobre el futuro de Buckingham sigue abierto y los expertos insisten en que debe continuar siendo el núcleo de la monarquía, sin importar quién resida en él.