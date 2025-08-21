La noticia sobre la reina Sofía que la princesa Leonor jamás habría querido recibir

La reina Sofía ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas tras la última y preocupante noticia que ha salido a relucir en relación con su vida privada. Una información que, de seguro, ha dejado muy impactada a la princesa Leonor.

No hay duda de que este último año está siendo especialmente difícil para la reina emérita. Entre otras cosas, por la publicación de unos comprometidos audios protagonizados por su marido y Bárbara Rey.

| Europa Press

En uno de ellos, Juan Carlos le reconoce a la vedette que llevaban mucho tiempo sin mantener un vínculo conyugal con la reina Sofía: “Para mí es comodísimo... Porque como reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro”.

Pero más allá del bochorno que implica escuchar a su marido pronunciar este tipo de frases, la emérita se enfrenta actualmente a un dolor mayor. Y es que, tal y como ha trascendido en las últimas semanas, el delicado estado de salud de su hermana Irene ha sido para ella un golpe emocional difícil de sobrellevar.

Tanto es así que la experta en Casa Real, Pilar Eyre, no ha tenido reparos en asegurar que este 2025 se ha convertido en un auténtico 'annus horribilis' para ella. Información que, sin duda, la princesa Leonor jamás habría querido escuchar.

Queda al descubierto una preocupante información sobre la reina Sofía

A través de su canal de YouTube, la periodista Pilar Eyre ha señalado que la reina Sofía está atravesando una situación muy complicada. De hecho, ha asegurado que “la estamos marginando como hizo su marido”. Palabras con las que ha dejado en evidencia el olvido social y familiar que existe hacia la emérita:

“De él[el rey Juan Carlos]sabemos a los médicos a los que va, las revisiones, sus viajes... Sin embargo, de ella creemos que es indestructible[…]La tenemos apartada porque estamos acostumbrados y la descuidamos. Ella se enfrenta a sus cosas en secreto y sin ayuda de nadie”.

| Europa Press

Por otro lado, la comunicadora se ha centrado en el evidente deterioro físico de la monarca. “Desde que fuera ingresada por una infección de orina le hemos podido ver un deterioro lento, pero manifiesto. Ha dado un bajón, se mueve mucho más lenta… Está desgastada por los sufrimientos y los disgustos que ha tenido últimamente”.

Una situación que, sin duda, se ha intensificado tras el empeoramiento de la princesa Irene. Y es que, no hay ninguna duda de que, para la abuela de la princesa Leonor, su hermana es lo más importante.

| YouTube, Pilar Eyre

En este punto, Pilar Eyre ha recalcado el papel que juega Irene en la vida de la reina Sofía. “Al no tener amigas, su compañera de toda la vida ha sido Irene. Han sido inseparables desde que estuvieran juntas en el exilio”, ha señalado.

Por eso, y a raíz del empeoramiento de salud de su hermana, la emérita ha decidido no escatimar en recursos. Tanto es así que, según ha explicado la comunicadora, “los servicios médicos están pendientes de ella en la Zarzuela las 24 horas del día”.

| Twitter, @Josemn1_

“Hay un trasiego continuo de enfermeras y médicos, de sacerdotes, el capellán del palacio y las hijas se están turnando para estar con su madre. Cuando no está Cristina va Elena, pero siempre una de las dos está al mando del operativo, que es muy complicado”.

Una delicada situación que ha conseguido hacer mella en el estado anímico y físico de la reina Sofía. “Tiene mucha angustia, sobre todo por lo que puede pasar este otoño”, ha añadido Eyre, haciendo referencia a compromisos de gran visibilidad como los Premios Princesa de Asturias.

Sin embargo, este no es el único tema que actualmente inquieta a la abuela de la princesa Leonor. Según ha destacado la escritora, “también le atormenta la publicación de las memorias de su marido que saldrán en el mes de noviembre”:

“El libro seguro que será halagador. Por eso, Sofía se sentirá de nuevo castigada, humillada, el doble castigo, la revictimización. Ella ya ha sufrido por esto y es una herida a la que se está echando sal continuamente”.