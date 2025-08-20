La infanta Cristina toma una decisión con Iñaki Urdangarin que decepciona a sus hijos

La infanta Cristina vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas, después de que haya trascendido la última decisión que ha tomado con Iñaki Urdangarin en plenas vacaciones. Gesto que, sin duda, ha dejado muy decepcionados a sus cuatro hijos.

Como cada año, la exduquesa de Palma ha regresado a uno de los destinos más habituales de su verano: la localidad francesa de Bidart, donde posee una vivienda desde hace años.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Se trata de un pequeño enclave costero del País Vasco francés, al que la infanta Cristina acude con frecuencia para descansar rodeada de sus hijos. Pero en esta ocasión, y a pesar de su divorcio, la hermana del rey Felipe ha coincidido allí con su exmarido Iñaki Urdangarin.

Un detalle que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación de nuestro país. Sin embargo, no hay ninguna duda de que lo que más ha llamado la atención de la prensa es la tajante decisión que ha tomado la hija de Juan Carlos I.

Y es que, según ha trascendido en las últimas horas, la infanta Cristina ha optado por no tener ningún tipo de relación con Iñaki Urdangarin. Tanto es así que, aunque han coincidido en espacio y tiempo en Bidart, la exduquesa de Palma ha optado por no reunirse con él. Algo que, de seguro, ha decepcionado a sus hijos.

La infanta Cristina opta por no reunirse con Iñaki Urdangarin durante su estancia en Bidart

No hay ninguna duda de que Bidart sigue siendo un lugar cargado de simbolismo para la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y sus cuatro hijos. Y es que, esta localidad vascofrancesa ha sido durante décadas su punto de encuentro familiar.

Sin embargo, desde 2022, también quedó marcada como el sitio en el que fueron fotografiados, en plena infidelidad, el exjugador de balonmano y Ainhoa Armentia.

| Europa Press

Tras su tormentoso y largo divorcio, todo apuntaba a que Cristina e Iñaki habían logrado limar sus asperezas por el bien de sus hijos, pero nada más lejos de la realidad. Y prueba de ello es la última información que ha publicado la revista Semana.

Según recoge dicha cabecera, durante su reciente estancia en Bidart, no se ha producido encuentro alguno entre los exduques de Palma. Detalle que refuerza aún más la idea de que no existe esa buena relación de la que tanto se ha hablado.

| Europa Press

Tal y como ha trascendido, tanto la infanta Cristina como Iñaki Urdangarin han preferido mantener sus agendas separadas, evitando aparecer juntos en público. No obstante, ambos han tenido la oportunidad de compartir tiempo con su hijo mayor, Juan, que actualmente vive en Londres.

Otro detalle clave ha sido la inesperada ausencia de Ainhoa Armentia. Y es que, según la mencionada revista, no ha sido vista ni en las calles ni las playas de Bidart. Detalle que ha generado varias especulaciones sobre si ha optado por no acompañarlo o ha preferido mantener un perfil bajo.

Mientras tanto, la infanta Cristina ha disfrutado de paseos y encuentros con familiares y amigos. Tras la firma del divorcio, ha centrado sus esfuerzos en sus hijos y en su labor profesional dentro de la Fundación Aga Khan.

Además, tras su separación de Iñaki Urdangarin, ha podido recuperar su relación con su hermano Felipe y ha compartido momentos con su padre en Abu Dabi junto a su hermana Elena.