Kate Middleton, a los 43 años: 'Lo más difícil del tratamiento contra el cáncer es...'

Kate Middleton deja a más de uno sin palabras con la inesperada confesión que ha hecho sobre el cáncer, enfermedad con la que ha tenido que lidiar con apenas 43 años. Sin pelos en la lengua, la princesa de Gales ha desvelado qué es “lo más difícil del tratamiento”.

A principios de julio, y tras su sonada ausencia en Ascot, la mujer del príncipe Guillermo regresó a la escena pública envuelta en todo tipo de especulaciones sobre su salud. Y lo hizo para visitar un hospital en Essex.

| Europa Press

Aquel día, Kate Middleton tuvo la oportunidad de conocer el Jardín del Bienestar que la Real Sociedad de la Salud ha instalado en el hospital de Colchester, algo que le hizo especial ilusión.

Y es que, desde que recibió su diagnóstico, la princesa de Gales se ha convertido en una gran defensora del poder terapéutico del entorno natural. Tanto es así que, durante dicha visita, quiso recalcar el papel tan importante que ha jugado la naturaleza en su proceso de recuperación.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Kate Middleton considera que, para los enfermos de cáncer, es fundamental pasar tiempo al aire libre. Algo que ha sido clave en su recuperación, tanto para su fortaleza física como para su bienestar emocional. Además, no tuvo reparos en asegurar que la “fase posterior” es lo más complicado de todo el tratamiento,

Kate Middleton habló alto y claro sobre su enfermedad: “Lo más difícil del tratamiento contra el cáncer es la fase posterior”

Para la ocasión, Kate Middleton se decantó por una blazer en tono arena con raya diplomática, combinada con una camisa en la misma gama cromática. Look que completó con unos pendientes de aro y un delicado colgante. También recuperó su reloj Cartier Ballon Bleu y su emblemático anillo de compromiso.

Durante el evento, la princesa de Gales tuvo la oportunidad de hablar con todos los pacientes y algunos miembros del personal del Centro de Bienestar Oncológico de dicho centro sanitario.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Además, no quiso dejar pasar la ocasión para desvelar la “difícil fase” que afrontó después de su tratamiento oncológico. Momento en el que dejó al descubierto qué es lo más difícil del tratamiento contra el cáncer:

“Asumes una actitud valiente y estoica durante el tratamiento, los tratamientos realizados y luego piensas: «Puedo seguir adelante, volver a la normalidad. Pero, en realidad, la fase posterior es realmente difícil»”.

Según destacó Kate Middleton, en ese momento “ya no estás necesariamente bajo el equipo clínico” y “no puedes desenvolverte con normalidad en casa”. Por eso, considera que es “muy valioso contar con alguien que te ayuda a superar eso, que te muestre y te guíe durante esa fase posterior al tratamiento”.

“De hecho, a veces pasa desapercibido… Uno no necesariamente aprecia el gran impacto que tendrá. Tienes que encontrar tu nueva normalidad, y eso lleva tiempo... Y es como una montaña rusa, no es un camino de rosas, como uno espera”.