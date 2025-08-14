Robert Lacey, biógrafo del príncipe Guillermo, da una noticia delicada: ‘Es muy…’

El biógrafo del príncipe Guillermo, Robert Lacey, ha dejado a más de uno sin palabras con la última y delicada noticia que ha desvelado sobre el heredero al trono británico. Este conocido escritor ha roto su silencio para asegurar que se trata de una situación “muy profunda y duradera”.

La ruptura entre el príncipe Harry y su hermano mayor ha sido uno de los temas más comentados en la prensa en los últimos años. Aunque su relación siempre tuvo altibajos, fue la renuncia del duque de Sussex a sus funciones reales lo que marcó un punto de no retorno.

De hecho, su decisión de trasladarse a Estados Unidos y publicar sus memorias repletas de polémicas provocó que toda opción de reconciliación se desvaneciera definitivamente. A partir de ese momento, los lazos entre los dos hermanos comenzaron a deteriorarse de forma irreversible.

Desde entonces, el príncipe Harry apenas ha mantenido contacto ni con el príncipe Guillermo ni con el resto de la Familia Real británica. No obstante, en los últimos meses, han sido varias las ocasiones en las que ha intentado tender puentes y pedir disculpas, sobre todo tras conocerse que su padre padece cáncer.

Pero cada uno de sus intentos de volver a formar parte del núcleo familiar ha terminado en un fracaso. Tanto es así que, por ahora, nada indica que la situación vaya a mejorar a corto plazo. De hecho, según ha asegurado Robert Lacey, todo apunta a que la distancia entre él y su hermano es más grave de lo que parece.

Robert Lacey habla sobre la complicada relación del príncipe Guillermo y su hermano Harry

Un especial de la revista People ha aportado nuevos detalles sobre esta delicada relación. Según la publicación, la distancia emocional entre el príncipe Guillermo y su hermano Harry es todavía mayor de lo que se ha contado hasta ahora.

En dicho reportaje se recuerda que el duque de Sussex narró en Spare un episodio ocurrido en 2019, cuando Guillermo cuestionó a Meghan y lo sujetó por el cuello hasta derribarlo. Esta acusación, que se hizo pública en sus memorias, habría resultado especialmente dolorosa para el futuro rey británico.

Por otro lado, también se menciona que el distanciamiento entre ellos se agravó tras la entrevista concedida por Harry y Meghan a Oprah Winfrey. Una conversación en la que criticaron no solo al príncipe Guillermo, sino también al rey, a Kate Middleton, a Camila y a la propia institución.

A pesar de su deseo de reconciliarse con su familia, varias fuentes afirman que ni el príncipe Guillermo ni su padre han respondido a sus llamadas o mensajes. Esto pone en duda la posibilidad de una pronta reconciliación.

Robert Lacey, autor de Batalla de Hermanos, sostiene que “la brecha es muy profunda y duradera”. Según él, la situación es tan grave que no cambiará “hasta que Harry actúe y se disculpe”.

Por su parte, la historiadora Amanda Foreman ha añadido que “todos quieren que suceda en los términos que impone cada uno y es lo que lo hace imposible”. Pese a todo, el príncipe Guillermo y su hermano comparten un mismo compromiso: mantener viva la memoria de su madre.