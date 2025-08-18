Los nuevos vecinos de Kate Middleton hacen saltar las alarmas y revuelven a Inglaterra

Han vuelto a saltar todas las alarmas alrededor de Kate Middleton, pero en esta ocasión, su enfermedad no tiene nada que ver. Tal y como ha trascendido, la última decisión de la princesa de Gales parece que no ha sido muy bien recibida por gran parte de sus nuevos vecinos.

Hace apenas unas horas se ha conocido que el príncipe Guillermo y su mujer están preparando lo que muchos han denominado como su “nuevo comienzo”. Y es que, según se ha confirmado, los futuros reyes británicos han decidido cambiar de residencia.

Después de atravesar por uno de los años más duros de su vida por los cánceres de Kate Middleton y el rey Carlos, han optado por mudarse a una nueva mansión. Un inmueble que cuenta con ocho dormitorios y una gran finca que están renovando con recursos propios.

La casa en cuestión, valorada en unos 18,5 millones de dólares, se llama Forest Lodge y está situada en Windsor Great Park. Dicha propiedad fue adquirida por la Corona británica en 1829, aunque en sus orígenes se conocía como Holly Grove.

Por otro lado, también se ha confirmado que las obras se encuentran en un estado avanzado para que Kate Middleton y su familia puedan instalarse en ella “a finales de año”. No obstante, los problemas ya han comenzado a surgir.

Y es que, tal y como han desvelado varios medios británicos, los vecinos de la zona ya han comenzado a quejarse por todo el revuelo que están generando en la zona. Tanto es así que, incluso, algunos han tenido que abandonar sus casas por seguridad.

La relación entre Kate Middleton y sus nuevos vecinos no ha empezado con buen pie

Tanto Kate Middleton como el príncipe Guillermo han dejado claro que Forest Lodge será su “residencia definitiva”, lugar en el que tienen pensado vivir tras ser proclamados reyes. De esta manera, dejan atrás Adelaide Cottage, que había sido hasta ahora su hogar.

Dicha mansión se ubica a unos seis kilómetros de su actual vivienda y dispone, entre otros lujos, de un gran salón de baile, una pista de tenis y jardines amplios.

Desde que anunció su enfermedad, Kate Middleton ha mostrado un interés aún mayor por la naturaleza. De hecho, la jardinería se ha convertido en una afición terapéutica y un refugio en los meses difíciles. Por eso esta propiedad parece encajar con sus necesidades actuales.

Sin embargo, y aunque el anuncio fue recibido con entusiasmo por muchos seguidores de la Corona, lo que nadie esperaba es que, pocas horas después, iba a surgir una gran polémica.

Y es que, pese a que en un principio la mudanza de Kate Middleton y su familia fue bien recibida, ha acabado provocando una evidente división en el Reino Unido. Información que la prensa británica se ha encargado de destapar.

Según Mail On Sunday, en verano se le pidió a dos familias que residían en cabañas cercanas a la mansión que dejaran sus viviendas. “Se cree que estas viviendas, construidas a partir de los establos de Forest Lodge, fueron alquiladas por la corona”, explica el medio.

Una petición que, como era de esperar, pilló a los vecinos totalmente desprevenidos. Tanto es así que los propios inquilinos han asegurado que fueron “invitados a marcharse” sin previo aviso.

“No se había notificado ningún desalojo y han tenido que marcharse a una vivienda similar en Great Park”, añaden desde el citado medio de comunicación. Un hecho que causó un gran malestar entre quienes debieron abandonar su residencia.

“Les dijeron directamente que se fueran… Supongo que les dio otro lugar, pero les dijeron que tenían que mudarse inmediatamente”, ha relatado una fuente anónima. “No se lo esperaban. Esas casas están muy cerca del albergue, así que no querrán que ningún Tom, Dick o Harry viva en ellas si va a haber miembros de la realeza allí”, ha añadido.

Por otro lado, dicho medio también ha confirmado que desde Casa Real intentaron frenar la difusión de todos estos datos. De hecho, los periodistas recibieron la respuesta de que la mudanza “no era inminente” y que era “una historia sin importancia”.