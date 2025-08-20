El príncipe Guillermo dice basta y asume el rumor de su hija, la princesa Charlotte

El príncipe Guillermo ha dado un paso firme sobre los rumores que durante meses han circulado sobre su familia y su futuro. Ha querido dejar claro, sin dejar espacio a interpretaciones, cuál será el destino de su hija, la princesa Charlotte, y de toda su familia en los próximos años. Así, el heredero al trono ha puesto punto final a las especulaciones y ha asumido públicamente una decisión muy importante.

El rumor en cuestión es que la princesa Charlotte y sus hermanos no vivirán en Buckingham Palace cuando Guillermo y Kate asuman el trono. Esta noticia ha sorprendido, pues Buckingham ha sido durante siglos el símbolo de la monarquía y la residencia principal de sus miembros más importantes. Sin embargo, el príncipe y su esposa han decidido que ese icónico palacio no será su hogar familiar.

| Europa Press

En lugar de trasladarse al palacio, Guillermo y Kate han optado por Forest Lodge, una mansión histórica ubicada en Windsor Great Park. Esta residencia se encuentra en un entorno mucho más privado y alejado del bullicio de la capital. Según fuentes cercanas, la pareja desea que este lugar sea su hogar permanente, un espacio íntimo y seguro para criar a sus hijos.

El príncipe Guillermo elige Forest Lodge y deja Buckingham Palace atrás

Forest Lodge es una propiedad impresionante que ofrece amplias comodidades. Cuenta con ocho dormitorios, seis baños, pista de tenis, salón de baile y espectaculares ventanales. Guillermo y Kate planean reformarla por completo para adaptarla a sus necesidades y convertirla en su hogar.

| Europa Press

Mientras tanto, Buckingham Palace sigue su transformación con una reforma monumental que se extenderá hasta 2027. Este proyecto convertirá el palacio en un museo abierto al público durante gran parte del año. Su función se centrará en actos oficiales y recepciones de Estado, dejando de ser una residencia familiar tradicional.

La decisión del príncipe Guillermo que afecta a la princesa Charlotte

De esta forma queda claro que el futuro de Buckingham Palace no será el hogar de la princesa Charlotte, ni de sus hermanos, ni de Guillermo y Kate cuando hereden la corona. Siguiendo los pasos del rey Carlos III, que eligió vivir en Clarence House, el palacio se dedicará a ser un espacio ceremonial y administrativo. Así, la monarquía se adapta a los tiempos, buscando un equilibrio entre tradición y modernidad.

Aunque esta decisión refleja una visión moderna y práctica, fuentes cercanas aseguran que la princesa Charlotte ha mostrado cierta tristeza ante el cambio de residencia. Para la joven, acostumbrada a su anterior vida, el cambio no ha sido fácil de aceptar. Sin embargo, la familia confía en que encontrará en Forest Lodge un hogar lleno de cariño y seguridad.