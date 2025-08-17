Visitamos la mansión de 25 millones donde vive Archie, el hijo del príncipe Harry

A raíz de las novedades relacionadas con el polémico distanciamiento del príncipe Harry y el resto de su familia, todos los ojos se han puesto sobre su mansión de California. Una exclusiva vivienda en la que vive el pequeño Archie y que está valorada en 25 millones de euros.

Fue en enero de 2020 cuando los duques de Sussex anunciaron públicamente su deseo de abandonar todas sus funciones como miembros senior de la realeza. Un comunicado que compartieron a través de sus redes sociales.

| Europa Press

Sin embargo, no fue hasta el 18 de enero cuando se hizo oficial su salida de la institución, una decisión que comenzó a aplicarse el 31 de marzo. Desde entonces, el príncipe Harry y su familia han vivido completamente al margen de la Corona.

Tanto es así que, nada más acabar con este trámite, se mudaron a Estados Unidos, concretamente al estado de California. Allí, los padres de Archie compraron una gran mansión valorada en 25 millones de euros. Propiedad que combina a la perfección el lujo y la comodidad.

Todo sobre la mansión de Montecito en la que viven el príncipe Harry, Meghan Markle y los pequeños Archie y Lilibet

La residencia del príncipe Harry y Meghan Markle en Montecito se ha convertido en su refugio personal y el centro de su vida familiar. Y es que, allí fue donde se instalaron tras el ‘Megxit’ y donde están criando a sus hijos, Archie y Lilibet.

| YouTube, @howdymase

En esta exclusiva zona residencial, donde comparten vecindario con varias figuras de Hollywood, esta mediática familia ha logrado la tranquilidad y privacidad que tanto buscaban.

La vivienda del príncipe Harry y su familia no tiene nada que ver con su antiguo hogar en el Palacio de Kensington, al que se mudaron recién casados. Tanto es así que este nuevo espacio refleja a la perfección su cambio de estilo de vida y prioridades.

De hecho, la mansión de los duques de Sussex recuerda a una villa romana. Prueba de ello son las últimas fotografías que ha compartido Kelly McKee Zajfen, amiga cercana de Meghan, en las redes sociales.

A comienzos del mes de julio, la joven publicó un adelanto de la celebración del 4 de julio, en la que podemos ver a Meghan con un conjunto azul y blanco. En dicha instantánea podemos ver parte del jardín, zona que cuenta con una vegetación abundante y arcos de inspiración mediterránea.

| Instagram, @meghan

No hay ninguna duda de que, entre los rincones preferidos de la madre de Archie, destacan el huerto y la zona ajardinada de su mansión. Y es que, la finca dispone de una extensa pradera, un estanque, un gallinero y un espacio de recreo para sus hijos.

“Una de las primeras cosas que vio mi esposa al pasear por la casa fueron esas dos palmeras, ¿Ves cómo se conectan en la base? Dijo: «Amor mío, somos nosotros». Y ahora, todos los días, cuando Archie pasa junto a nosotros, dice: «Hola, mamá. Hola, papá»”, relató el príncipe Harry en una entrevista para The Cut en 2022.

Los exteriores de la mansión en la que vive el pequeño Archie, en los que abundan los rosales y los espacios abiertos, proyectan la esencia relajada pero clásica de la pareja.

Además, la casa cuenta con nueve dormitorios, 16 baños y una vivienda independiente para invitados. También dispone de pista de tenis, piscina, bodega, biblioteca, gimnasio y una sala de juegos. Este conjunto convierte a la residencia en un verdadero oasis para los duques y sus hijos, Archie y Lilibet.