El viaje secreto del rey Felipe que habrá dejado muda a la familia de Jaime Anglada

Tras semanas de misterios, acaba de salir a la luz toda la información sobre el último e inesperado viaje secreto que ha hecho el rey Felipe en las últimas horas. Noticia que, sin duda, ha conseguido dejar sin palabras a la familia de Jaime Anglada.

Fue el pasado 6 de agosto cuando, tras pasar unos días en el palacio de Marivent, la Familia Real comenzó con sus tan deseadas vacaciones privadas en Grecia. Más concretamente, en la isla de Spetses.

| Casa Real

Sin embargo, dos días después de comenzar con su descanso estival, el rey Felipe recibió la peor de las noticias: su gran amigo, Jaime Anglada, había sufrido un accidente de tráfico.

Durante la madrugada del pasado 8 de agosto, este conocido cantautor mallorquín sufrió un atropello cuando circulaba en moto por la avenida Joan Miró. Pero lo más grave de esta historia fue que, nada más producirse el impacto, el conductor del coche se dio a la fuga.

En un primer momento, y a pesar de la gravedad de la situación, el rey Felipe y su familia decidieron no cancelar sus vacaciones privadas. Aunque, eso sí, estuvieron en todo momento muy pendientes de su evolución.

| Europa Press

Sin embargo, ante el agravamiento de los incendios que afectan a distintas regiones de España, el soberano decidió interrumpir su descanso y regresar de urgencia a nuestro país.

Ahora, Libertad Digital ha dejado al descubierto el último viaje secreto que ha hecho el rey Felipe en medio de esta crisis nacional. Y es que, según ha confirmado dicho medio, el monarca ha decidido hacer un hueco en su agenda para visitar a Jaime Anglada.

El rey Felipe acudió al hospital para visitar a su amigo Jaime Anglada tras regresar a España

Tal y como se ha confirmado, el pasado domingo 17 de agosto, el rey Felipe aterrizó en la base aérea de Torrejón a las 10:00 de la mañana. Sin embargo, no fue hasta esa misma tarde cuando se desplazó al cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para recibir información detallada.

Allí, el monarca tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el despliegue de efectivos y las labores de extinción que se estaban desarrollando para intentar acabar con los incendios.

| Europa Press

Durante los días previos a su regreso a España, el rey Felipe se puso en contacto con todos los presidentes autonómicos para seguir la evolución de los incendios. Además, desde la Fundación Reina Sofía se ha puesto en marcha un fondo de 50.000 euros que tiene como fin reparar los daños medioambientales ocasionados por el fuego.

En paralelo, tal y como ha confirmado Libertad Digital, el monarca hizo un hueco en su agenda para viajar a Mallorca. Trayecto que llevó a cabo para visitar a su amigo Jaime Anglada, ingresado tras un brutal accidente de tráfico.

Actualmente, este conocido cantautor mallorquín y gran amigo del rey Felipe continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases de Palma. Sin embargo, su futuro es esperanzador.

Y es que, a pesar del primer diagnóstico, Jaime Anglada ha experimentado una “sensible mejoría en estos últimos días y se encuentra mucho más estable”. La noticia ha generado alivio entre sus familiares y allegados.