Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
Català English
Logo Telegram
Montaje de fotos de primer plano de la infanta Sofía de Borbón con el Palacio de la Zarzuela de fondo.
Alegría en la Familia Real por la última hora sobre la infanta Sofía | Google Maps, esp.xcatalunya.cat, Casa Real
Gente

Máxima felicidad en la Familia Real gracias a la gran noticia sobre la infanta Sofía

La última hora sobre la infanta Sofía ha llenado de emoción y orgullo a todos en la Familia Real española

Imagen de autor de Cristo Fernández
por Cristo Fernández

La Casa Real vive días de alegría y expectación. La razón no es otra que el notición que protagoniza la infanta Sofía: ya está lista para iniciar sus estudios universitarios. La cuenta atrás ha comenzado para Sofía, que en apenas unas semanas pondrá rumbo a una nueva etapa marcada por la independencia, la formación internacional y el compromiso con el futuro.

Este septiembre no se parecerá a ninguno de los anteriores en la Zarzuela. Después de un verano relajado, con jornadas soleadas en Palma de Mallorca y escapadas gastronómicas en familia, la reina Letizia y sus hijas se preparan para separarse y asumir nuevos retos.

La infanta Sofía y la princesa Leonor jóvenes con el cabello suelto y largo están de pie una al lado de la otra en un ambiente interior, ambas lucen vestidos veraniegos y sonríen mientras miran en diferentes direcciones
Leonor seguirá con su formación militar y Sofía comenzará sus estudios universitarios | Europapress

La princesa Leonor continuará intensificando su formación militar, mientras que Sofía dará inicio a una experiencia universitaria que la situará en un escenario distinto. Pero con un propósito común: seguir fortaleciendo la institución desde su propia trayectoria.

Sofía pronto se despedirá de la Familia Real para comenzar sus estudios universitarios

La gran novedad es que Sofía cursará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, un innovador centro adscrito a la Universidad de Londres. El proyecto académico, fundado en 2021, presume de una metodología selectiva, solo uno de cada once candidatos logra ingresar, y ofrece un itinerario con campus repartidos en Lisboa, París y Berlín. Precisamente en esas ciudades desarrollará Sofía su formación escolar, siempre a menos de tres horas de vuelo de Madrid, lo que garantiza un equilibrio entre cercanía familiar y autonomía personal.

La infanta Sofía sonríe mientras está de pie al aire libre con un fondo de árboles y luz natural.
Sofía viajará fuera de España para completar sus estudios | Casa Real

Con unas calificaciones brillantes en su trayectoria previa y un carácter marcado por la empatía, Sofía afrontará asignaturas iniciales como Filosofía, Historia o Negocios. Todavía se desconoce si vivirá en residencia universitaria o en un alojamiento propio, pero lo que está claro es que compartirá un ambiente cosmopolita y competitivo que reforzará su visión internacional.

Sofía llena de orgullo a la Familia Real con su última hora

El coste de los estudios, cifrado en torno a los 18.500 euros anuales, será sufragado por los reyes con cargo a su asignación oficial. Más allá de la inversión económica, la elección académica de Sofía encierra un mensaje claro. Su apuesta por las ciencias sociales y políticas revela un interés por el papel institucional que, poco a poco, empieza a asumir con mayor protagonismo.

La Familia Real, orgullosa de este gran paso, celebra que la infanta dé comienzo en septiembre a una etapa universitaria cargada de retos, ilusión y proyección de futuro. Una noticia que, sin duda, marca un hito en la vida de la benjamina de la Casa Real.

➡️ Corazón y famosos ➡️ Gente