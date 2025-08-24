Máxima felicidad en la Familia Real gracias a la gran noticia sobre la infanta Sofía

La Casa Real vive días de alegría y expectación. La razón no es otra que el notición que protagoniza la infanta Sofía: ya está lista para iniciar sus estudios universitarios. La cuenta atrás ha comenzado para Sofía, que en apenas unas semanas pondrá rumbo a una nueva etapa marcada por la independencia, la formación internacional y el compromiso con el futuro.

Este septiembre no se parecerá a ninguno de los anteriores en la Zarzuela. Después de un verano relajado, con jornadas soleadas en Palma de Mallorca y escapadas gastronómicas en familia, la reina Letizia y sus hijas se preparan para separarse y asumir nuevos retos.

La princesa Leonor continuará intensificando su formación militar, mientras que Sofía dará inicio a una experiencia universitaria que la situará en un escenario distinto. Pero con un propósito común: seguir fortaleciendo la institución desde su propia trayectoria.

Sofía pronto se despedirá de la Familia Real para comenzar sus estudios universitarios

La gran novedad es que Sofía cursará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, un innovador centro adscrito a la Universidad de Londres. El proyecto académico, fundado en 2021, presume de una metodología selectiva, solo uno de cada once candidatos logra ingresar, y ofrece un itinerario con campus repartidos en Lisboa, París y Berlín. Precisamente en esas ciudades desarrollará Sofía su formación escolar, siempre a menos de tres horas de vuelo de Madrid, lo que garantiza un equilibrio entre cercanía familiar y autonomía personal.

Con unas calificaciones brillantes en su trayectoria previa y un carácter marcado por la empatía, Sofía afrontará asignaturas iniciales como Filosofía, Historia o Negocios. Todavía se desconoce si vivirá en residencia universitaria o en un alojamiento propio, pero lo que está claro es que compartirá un ambiente cosmopolita y competitivo que reforzará su visión internacional.

Sofía llena de orgullo a la Familia Real con su última hora

El coste de los estudios, cifrado en torno a los 18.500 euros anuales, será sufragado por los reyes con cargo a su asignación oficial. Más allá de la inversión económica, la elección académica de Sofía encierra un mensaje claro. Su apuesta por las ciencias sociales y políticas revela un interés por el papel institucional que, poco a poco, empieza a asumir con mayor protagonismo.

La Familia Real, orgullosa de este gran paso, celebra que la infanta dé comienzo en septiembre a una etapa universitaria cargada de retos, ilusión y proyección de futuro. Una noticia que, sin duda, marca un hito en la vida de la benjamina de la Casa Real.