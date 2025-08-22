Alegría en Zarzuela gracias a la gran noticia sobre la infanta Sofía y su madre

En el Palacio de la Zarzuela se ha vivido en los últimos días un clima de máxima alegría. La razón ha sido una noticia relacionada con la infanta Sofía y con la reina Letizia. Ambas han compartido una misma pasión y esa complicidad se ha convertido en motivo de orgullo para toda la Familia Real.

Se ha confirmado que Sofía ha seguido las indicaciones de su madre y que ha tomado una decisión clave para su futuro inmediato. La hija menor de los reyes ha entrado ya en la cuenta atrás para iniciar una de las etapas más importantes de su vida.

| Casa Real

Tal como ha confirmado la Casa Real hace unas semanas, la infanta Sofía no ha seguido los pasos de su hermana Leonor y no ha optado por la formación militar. En su lugar, ha elegido abrirse camino directamente en el ámbito universitario.

La infanta Sofía dejará pronto Zarzuela para seguir con sus estudios

Después de haber completado sus estudios en el Atlantic College de Gales, Sofía ha preparado con ilusión su llegada a Portugal. Dentro de unos días comenzará allí el primer curso de su grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

El programa académico se ha diseñado en inglés, aunque también incluye asignaturas en portugués, francés y alemán. El plan se enmarca en el Forward College, con sedes en Lisboa, París y Berlín. Se ha garantizado que todos los títulos están reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior y que el centro está vinculado al prestigioso London School of Economics.

| Casa Real

La elección de Lisboa como primer destino no ha sido casual. La capital portuguesa se encuentra a pocas horas de Madrid y mantiene lazos históricos con la Familia Real española.

Allí debutó Leonor en 2024 en su primera visita internacional y allí se han consolidado las estrechas relaciones con el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, gran amigo de los reyes. Todo apunta a que el mandatario portugués estará muy pendiente de la estancia de Sofía en su país.

Sofía ha elegido su primer destino lejos de Zarzuela con ayuda de su entorno

La reina Letizia también ha mostrado en varias ocasiones su especial afecto por Portugal. Ha disfrutado de estancias privadas, como la de 2011 en el castillo del empresario Vasco Manuel de Quevedo Pereira Coutinho. Además, ha expresado públicamente su amor por el fado.

| Europa Press

Ha asistido a conciertos de Carminho y en 2018 recibió una sorpresa de Rebelo de Sousa con la actuación de Cuca Roseta en El Pardo. Por todo ello, la noticia ha sido recibida en Zarzuela con enorme entusiasmo. Sofía ha apostado por un camino internacional y cosmopolita, y lo ha hecho siguiendo el ejemplo y la inspiración de su madre.

La reina Letizia ha transmitido a su hija la pasión por Portugal y por su cultura. Ahora, esa influencia se ha convertido en motor de un nuevo futuro que ha llenado de satisfacción a toda la familia.