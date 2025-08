La testimoni que es va creuar amb Felip a Marivent trenca el silenci: 'Li vaig dir...'

Només unes hores després de la tradicional recepció a Marivent, una de les convidades que va tenir l'oportunitat de parlar uns minuts amb el rei Felip ha trencat el seu silenci. I ho ha fet per desvelar què li va dir al monarca durant la seva conversa privada.

Aquest dilluns, 4 d'agost, va tenir lloc aquest important acte de l'agenda estival de la Família Reial espanyola. Esdeveniment al qual van assistir més de 600 convidats, entre ells diverses autoritats de les Balears i una representació de la societat balear.

| Europa Press

Una d'elles va ser l'advocada i exdefensora del Poble, María Luisa Cava de Llano, qui va tenir l'oportunitat de conversar amb el rei Felip VI durant uns minuts. Xerrada que ara ha sortit a la llum.

Durant la seva breu trobada, aquesta li va expressar la seva admiració al monarca per la gran tasca que actualment s'està duent a terme des de la institució. A més, no va tenir cap inconvenient a confirmar l'afecte que els professa gran part de la ciutadania.

Tot i que aquesta no era la primera vegada que coincidia amb el rei Felip, la testimoni ha destacat davant la premsa la gran emoció que va sentir per haver viscut aquest moment. I és que, per a ella, aquests minuts de conversa són motiu d'orgull, especialment per la proximitat mostrada pel cap de l'Estat.

“Ell recorda quan jo era la Defensora del Poble, cosa que em fa molta il·lusió. Això dona peu a poder estar una estona amb el Rei, tot i que no soc de les que l'acaparen”, ha assegurat Cava de Llano.

| Europa Press

D'altra banda, també ha volgut ressaltar el gran detall que va tornar a tenir la reina Letícia amb la moda espanyola. I és que, tal com vam poder veure, va triar un vestit del dissenyador eivissenc Tony Bonet per a l'ocasió.

Durant la seva conversa amb el rei Felip, María Luisa Cava de Llano va tenir l'oportunitat de parlar sobre Eivissa i la seva situació personal actual. Moment en què “li va dir” l'opinió que, segons ella, tenen els espanyols sobre la Monarquia:

"Amb el rei vam parlar sobre Eivissa i em va preguntar què estava fent ara. També ens vam referir a la Monarquia i li vaig dir que jo crec que ara és més estimada pel poble espanyol i que ho estaven fent molt bé. Li vaig agrair molt que em recordés".

| Europa Press

D'altra banda, també li va dir que “el comportament de la Monarquia era molt adequat i que el poble espanyol cada dia els aprecia més”. A més, ha explicat que, durant la seva etapa al Consell d'Estat, el monarca solia anar a dinar amb els membres de l'òrgan consultiu.

L'advocada ha volgut deixar molt clar que no totes les regions d'Espanya tenen el privilegi d'acollir els reis Felip i Letícia durant les seves vacances. Per això, considera que les Balears han de sentir-se orgulloses de ser escollides any rere any com a destinació estival de la Família Reial.

“Això, el poble balear també ho agraeix i l'aplaudiment que van rebre quan es van retirar ho demostra. La gent estava encantada i ells són molt accessibles i propers. També cal destacar el paper de Leonor, que està fent una feina estupenda, i amb tot s'està realçant el paper de la Monarquia”, ha sentenciat Cava de Llano.