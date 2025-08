La infanta Sofia, assenyalada en la seva sortida per Mallorca pel que ha fet amb el seu braç

per Cristo Fernández

La Família Reial ha tornat a deixar-se veure pels carrers de Palma. Després del gran debut de la princesa Leonor i la infanta Sofia a la recepció del Palau de Marivent, els reis han protagonitzat una nova sortida privada amb les seves filles. Tot i això, el que més ha cridat l'atenció ha estat el gest que Sofia ha fet amb el seu braç en la seva sortida familiar.

Ho han fet en un ambient relaxat i estiuenc. Mallorca ha estat, una vegada més, l'escenari escollit per a aquesta retrobada d'estiu. Aquesta vegada, la cita ha estat cultural i han visitat una exposició dedicada a Joan Miró a Sa Llonja.

| Europapress

Els ha acompanyat Joan Punyet, nét del cèlebre artista. Junts han recorregut la mostra amb calma, aturant-se davant de diverses de les escultures més emblemàtiques del geni català. El grup ha acaparat mirades des del primer minut i no ha faltat expectació entre els presents.

Sofia acapara totes les mirades en la seva visita cultural per Mallorca

El rei Felip ha apostat per la comoditat i ha portat pantalons clars i camisa blau marí. Letícia ha sorprès amb un vestit rosa de Boss i espardenyes planes, ideals per caminar. La princesa Leonor, per la seva banda, ha lluït un vestit llarg d'Easy Wear, però totes les mirades s'han centrat en Sofia.

La infanta Sofia ha reciclat un vestit estampat de la firma Babbaki, de l'any 2013, i ha anat molt a joc amb la seva mare. Tanmateix, no ha estat el seu estilisme el que més ha donat que parlar. La seva actitud durant la visita ha captat tota l'atenció.

| Europapress

La jove no s'ha separat ni un instant del seu pare. Ha caminat al seu costat tot el recorregut, però el que ha sorprès tothom ha estat un gest en concret.

Sofia ha agafat del braç el rei en diverses ocasions. Ho ha fet amb naturalitat i afecte. Aquest detall ha estat molt comentat entre els assistents.

Sofia ha demostrat gran proximitat amb el seu pare en la seva sortida per Mallorca

Molts ho han interpretat com una mostra evident de complicitat entre pare i filla. Ha quedat clar que la relació entre tots dos és molt estreta. El gest ha estat fotografiat i comentat a les xarxes socials.

| Europapress

En aquests temps en què cada aparició pública s'analitza al detall, aquest petit gest ha tingut una gran repercussió. La infanta Sofia ha mostrat, una vegada més, el seu costat més proper.

I ho ha fet amb senzillesa i espontaneïtat. Mallorca ha estat testimoni d'una nova imatge de la família reial, més unida i relaxada que mai