El Palau de Marivent anuncia la contundent decisió del rei Felip amb les seves filles

A la recepció de Marivent, Felip VI va deixar clar que renovació i tradició no són enemics. Tant ell com la reina Letícia han sabut donar a les seves filles el temps just per créixer sense pressions. Avui, Leonor i Sofia comencen a ocupar un lloc propi, assumint un paper més visible en la vida institucional.

Leonor i Sofia ja no són només espectadores als actes oficials. Han passat a formar part activa, amb una naturalitat que combina la frescor de la seva joventut amb l'experiència dels seus pares. La decisió de Felip VI marca l'inici d'una nova etapa en la imatge pública de la Família Reial.

| Instagram, xcatalunya.cat, @casareal.es

Marivent: l'escenari perfecte per a Leonor i Sofia

La cita més esperada de l'estiu va començar quan els reis, les seves filles i la reina emèrita van sortir per la imponent façana del Palau. Davant d'ells, uns 600 convidats esperaven entre ventalls i refrescos, preparats per al tradicional salut.

Un cop més, Marivent va ser l'escenari escollit, amb les seves terrasses a l'aire lliure, creant un ambient més proper i distès. La vestimenta ho va confirmar: guayaberes per a ells, vestits curts per a elles, donant a l'esdeveniment un aire menys rígid que en altres actes oficials.

| Instagram, @casareal.es

Leonor i la seva germana debuten com a amfitriones davant la societat balear

Aquest any, el besamans va tenir un significat especial. Leonor i Sofia es van unir als seus pares per rebre personalment cada convidat, en una desfilada que va durar més de 20 minuts. La seva proximitat i soltesa es van guanyar l'atenció de tots els presents.

Després del salut, la Família Reial es va barrejar entre els assistents, xerrant de manera informal sobre projectes i activitats. El sopar va ser dissenyat pel xef Andreu Genestra i amb plats inspirats en la tradició balear.

| Europa Press

La decisió del rei Felip VI que projecta el futur de la Corona

Des de fa quatre anys, la recepció d'estiu se celebra als jardins de Marivent. Però aquest 2025, l'esdeveniment va deixar clar un missatge: la continuïtat de la Corona ja té noms propis.

Felip VI va decidir que Leonor i Sofia participessin en un acte que sempre havia estat emblema de proximitat amb la societat balear. No va ser un gest de protocol, sinó una aposta ferma pel relleu generacional i la imatge d'una monarquia accessible.

Entre els assistents, personalitats com Rafa Nadal, Rudy Fernández o Jaume Ripoll no van dubtar a felicitar Leonor i Sofia pel seu paper. El rei va convertir un acte social en un missatge de futur. Aquesta vegada, el focus no va estar en el sopar ni en els discursos, sinó en qui donava la benvinguda.