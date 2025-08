Actitud de Felip VI i Letícia durant la recepció de Marivent: Tothom diu el mateix

per Xavi Martín

El Palau de Marivent es va vestir de gala un cop més per a la seva tradicional recepció estival. Un esdeveniment que cada any reuneix les figures més destacades de la societat balear sota l'atenta mirada de la premsa. Tanmateix, l'edició d'enguany estava marcada en vermell al calendari per un motiu molt especial: el debut de la Princesa Leonor i la Infanta Sofia.

La seva presència prometia una imatge d'unitat i futur per a la Corona, però la realitat, captada pels objectius més indiscrets, va revelar una narrativa molt diferent que ha estat molt comentada a les xarxes socials.

L'expectació era màxima. Prop de sis-cents convidats esperaven el moment en què la Família Reial al complet fes la seva aparició. I així va ser. Passades les nou del vespre, els Reis, acompanyats per primera vegada per les seves dues filles en aquest acte, van saludar un a un els assistents.

| Casa Real

La Princesa d'Astúries i la seva germana es van convertir, com era d'esperar, en el centre de totes les mirades. Però a mesura que avançava la vetllada, un detall molt més subtil va començar a robar-los el protagonisme: l'abisme que semblava separar Felip i Letícia.

Un debut històric enfosquit per la distància

El que havia de ser una nit de celebració familiar - encara que Letícia Ortiz sempre ho ha considerat un paperot - es va transformar en un teatre de gestos freds i calculats. Les rotllanes de periodistes i les anàlisis a les xarxes socials no van trigar a assenyalar l'evident: l'absoluta manca de complicitat entre els monarques.

Lluny de la imatge d'un matrimoni unit, Felip VI i la Reina Letícia van mantenir una distància física que anava més enllà del mer protocol. Gairebé no es van creuar mirades i les seves interaccions es van limitar a l'estrictament necessari, a somriures de compromís per a les càmeres i breus intercanvis de paraules per complir amb el guió.

| Casa Real

Qualsevol excusa semblava vàlida per evitar el contacte. Mentre un conversava amb un grup de convidats, l'altre es dirigia a l'extrem oposat del saló. Aquesta tensió palpable no va passar desapercebuda per a ningú i ràpidament es va convertir en el tema principal de la nit, enfosquint l'important pas endavant que suposava la presència de les seves filles.

Les xarxes es van inundar de fotogrames que analitzaven cada gest, cada distància, confirmant una sensació que flota a l'ambient des de fa temps: la d'un matrimoni que funciona de cara al públic, però que en la intimitat viu realitats separades.

L'eco d'una crisi que no cessa

Aquesta actitud no fa més que alimentar les teories que periodistes especialitzats en la Casa Reial, com Pilar Eyre o Jaime Peñafiel, fa anys que sostenen. La idea que el matrimoni de Felip i Letícia és, a la pràctica, un acord professional. "Són un equip de treball, res més", afirmen fonts properes a palau, descrivint una relació basada en el deure envers la Corona i el benestar de les seves filles, però desproveïda d'afecte marital.

| Casa Real

Els rumors que han sacsejat els fonaments de la Zarzuela en els darrers temps han creat un context en què cada gest és examinat amb lupa. La fredor de Marivent no és un fet aïllat, sinó la confirmació visual del que molts ja donaven per fet.

Recentment, des de XCatalunya parlen que fan vides separades. Fins i tot l'experta Laura Rodríguez confirma l'existència d'amants per ambdues bandes. Hi hauria un pacte de silenci que només es trenca en actes oficials com aquest, on l'obligació d'aparentar normalitat es torna cada cop més difícil de sostenir.