Rocío Flores, filla de Rocío Carrasco, explica el motiu de la seva desaparició

Rocío Flores, filla de Rocío Carrasco, ha sorprès els seus seguidors en tornar a les seves xarxes socials després de diverses hores d'absència. La jove influencer ha explicat el motiu de la seva desaparició sobtada. Els seus seguidors no han trigat a preguntar-se què li passava i és que no és habitual que Rocío estigui tant de temps desconnectada.

La neta de Rocío Jurado es dedica professionalment a pujar contingut a xarxes socials, per això, la seva inactivitat ha generat moltes preguntes. Els fans han estat molt pendents i alguns fins i tot s'han mostrat preocupats. No és comú que Rocío passi més d'un dia sense compartir res.

Aquest dimarts, finalment, Rocío Flores ha trencat el silenci, ha pujat una fotografia seva amb un breu missatge i en ell ho ha aclarit tot: "Bona tarda per aquí. Ahir vaig desaparèixer per aquí perquè vaig viure un dia increïble que guardaré sempre a la meva memòria, un dia que em guardo per a mi. Vam arribar de viatge de matinada i ja m'estic posant al dia amb tota la feina endarrerida", ha explicat la influencer.

Amb aquestes paraules, Rocío ha calmat la preocupació dels seus seguidors. La jove ha confessat que ha estat de viatge. Ha gaudit d'una experiència única.

Rocío ha preferit viure el moment sense el mòbil. Per això no ha estat activa a xarxes socials. Ha prioritzat el seu benestar i el gaudi personal.

La influencer ha tornat a la rutina. Ja ha començat a posar-se al dia amb les seves obligacions laborals. Ha assegurat que molt aviat tornarà a compartir contingut com de costum.

També ha agraït l'afecte dels seus seguidors. Molts li han enviat missatges preguntant si estava bé.

Rocío Flores ha deixat clar que de vegades és necessari desconnectar. Ha recordat la importància de viure el present. Encara que la seva feina està lligada a les xarxes socials, ha preferit prendre's un respir i això, segons les seves paraules, li ha fet molt de bé.

Els seus fans han comprès la seva absència i han valorat la seva sinceritat. El misteri s'ha resolt: Rocío no ha estat desapareguda per cap problema. Simplement ha viscut un dia especial que ha volgut guardar per a ella, una vivència personal que ha decidit no compartir.

Així, la filla de Rocío Carrasco ha tornat a l'activitat. I ho ha fet amb un somriure. Ha demostrat que fins i tot en el món digital, el silenci també comunica.