El vestit de la infanta Sofia: és de Zara, costa menys de 10 euros i ja està esgotat

La infanta Sofia ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades gràcies al vestit que ha escollit per a la seva última aparició pública. Es tracta d’un disseny del gegant tèxtil Zara que, avui dia, està esgotat a totes les botigues del nostre país.

El passat 15 de juliol, es va generar un gran rebombori al voltant de la filla petita dels reis d’Espanya durant un important acte celebrat al Palau de la Zarzuela.

Aquell dia, la infanta Sofia va acompanyar els seus pares a la recepció al Patronat de la Fundació Comitè Espanyol dels Col·legis del Món Unit. Tanmateix, i malgrat el protagonisme del qual sempre gaudeix la seva mare, en aquesta ocasió, va ser ella qui va acaparar totes les mirades.

I tot per assistir a aquest acte amb un vestit verd de la marca Zara que pertany a l’armari personal de la seva mare. De fet, és una peça que la reina Letícia ha portat en ocasions anteriors.

Ara, la infanta Sofia ha tornat a convertir-se en el centre d’atenció després de tornar a decantar-se per un altre disseny d’Amancio Ortega per a la tradicional recepció oficial celebrada a Marivent. I és que estem davant d’un vestit que, segons la web de la marca, costa menys de 10 euros i ja està completament esgotat a totes les seves botigues.

Aquest dilluns, 4 d’agost, la Família Reial al complet ha presidit un dels actes més rellevants de la seva agenda estival a l’illa de Mallorca: la tradicional recepció celebrada al Palau de Marivent.

Tal com hem pogut veure, a aquest esdeveniment hi han assistit autoritats de les Balears i una representació de la societat balear, entre ells, els esportistes Rafa Nadal i Rudy Fernández.

Tanmateix, un dels detalls més destacats ha estat l’assistència al complet de la Família Reial. I és que la presència de la reina Sofia ha estat una incògnita fins a l’últim moment.

A més, per primera vegada, la princesa Leonor i la infanta Sofia han tingut l’oportunitat de participar en aquest esdeveniment oficial. Una presència que, com era d’esperar, ha generat una gran expectació entre els assistents i els mitjans.

No obstant això, un dels detalls més comentats ha tornat a ser l’estilisme de la filla petita dels monarques. Per a l’ocasió, la jove s’ha decantat per un vestit midi amb escot halter i estampat tie dye en tons rosats i blancs de la firma Zara.

La infanta Sofia ha combinat aquesta peça amb unes espardenyes blanques de falca, similars a les que han portat Letícia i Leonor. Però el més destacat d’aquest vestuari ha estat el seu preu.

I és que el vestit es venia a 9,99 euros en rebaixes, tot i que originalment en costava 39,95. Tanmateix, després d’aquest gran descompte, i el possible rebombori que s’ha generat al voltant de la jove, actualment està esgotat, tant a botiga com a la web.