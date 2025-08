El gest de Rafa Nadal amb la reina Sofia a Marivent deixa molts sense paraules

per Daniel H. Marín

Rafa Nadal ha deixat més d'un sense paraules amb l'emotiu i inesperat gest que ha tingut amb la reina Sofia durant la seva última aparició pública. Una actitud amb la qual el tenista ha tornat a deixar al descobert quina és la veritable relació que manté amb la monarca.

Fa tot just uns dies, van saltar totes les alarmes al voltant de la Corona espanyola, i en especial, al voltant de la mare de Felip VI. I tot després de confirmar-se que, a diferència d'altres anys, l'emèrita encara no havia viatjat a Mallorca per començar les seves tradicionals vacances.

Una situació que té el seu origen en el preocupant contratemps de salut que, segons sembla, ha experimentat Irene de Grècia. Tal seria la gravetat de la situació que, fins i tot, la reina Sofia hauria expressat el seu desig de no instal·lar-se aquest any a Marivent per cuidar la seva germana.

Finalment, i després de diversos dies d'especulacions, la mare de Felip VI ha acceptat viatjar fins a l'illa per acompanyar la seva família en un dels actes més importants d'aquest període estival.

Aquest dilluns, 4 d'agost, la reina Sofia i la resta de membres de la Família Reial espanyola han presidit la tradicional recepció oficial celebrada al Palau de Marivent. Acte al qual han assistit rostres tan importants com Rafa Nadal, Rudy Fernández i diverses autoritats de l'illa.

Malgrat la imatge de normalitat que han intentat projectar durant aquesta trobada, la tristesa de l'emèrita ha estat més que evident. Tanmateix, la presència de Rafa Nadal sembla haver-li tornat el somriure.

Rafa Nadal aconsegueix arrencar un somriure a la reina Sofia en aquests moments durs de la seva vida

No és cap secret per a ningú la bona relació que existeix entre Rafa Nadal i els reis emèrits. Tant és així que han estat diverses les ocasions en què hem pogut veure la reina Sofia i el seu marit compartir moments còmplices amb ell davant la premsa. Una cosa que s'ha tornat a repetir aquest dilluns.

Com era d'esperar, durant la recepció al Palau de Marivent, la presència completa de la Família Reial ha generat una gran expectació entre tots els assistents.

En aquest context, Rafa Nadal s'ha convertit en un dels rostres més destacats de l'esdeveniment. I és que l'esportista ha acaparat totes les mirades en una vetllada que ha reunit reconegudes figures de la societat balear.

Amb el seu habitual perfil baix, l'esportista ha intentat mantenir la discreció enmig de la concorreguda convocatòria. Tanmateix, no ha pogut evitar reflectir la proximitat que manté amb els reis, especialment amb Felip i la reina Sofia.

Segons apunten diversos mitjans, darrere de Rudy Fernández i la seva esposa Helen Lindes, Rafa Nadal ha esperat el seu torn per saludar la Família Reial. Tanmateix, i a diferència d'altres ocasions, Nadal hi va acudir sol, sense la presència de la seva dona, Xisca Perelló.

En trobar-se amb el rei Felip, tots dos han intercanviat unes paraules acompanyades de somriures i gestos de confiança. Tot seguit, la reina Letícia també ha dedicat uns instants a conversar amb el tenista abans de continuar amb les salutacions protocol·làries.

Finalment, Rafa Nadal s'ha acostat a la reina Sofia, que s'ha mostrat especialment afectuosa amb l'extenista. Tant és així que, durant tot l'esdeveniment, l'emèrita ha mantingut un gest alegre amb ell.