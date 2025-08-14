El rumor que circula sobre la infanta Elena per Abu Dhabi s'acaba de confirmar

La infanta Elena torna a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot arran que s'ha confirmat un dels rumors que circulaven sobre ella pels carrers d'Abu Dhabi.
Si per alguna cosa s'ha caracteritzat sempre la duquessa de Lugo és per la seva gran discreció. De fet, durant tota la seva vida, ha procurat mantenir un estil de vida el més allunyat possible dels focus. Una decisió que, fins i tot, manté amb fermesa durant els mesos d'estiu.
Tant és així que, mentre els seus fills trien destinacions tan concorregudes com Formentera o Cadis, la infanta Elena és molt més discreta. Ella opta per llocs on pugui gaudir sense cridar gaire l'atenció.
Per aquest motiu, durant tots aquests anys, han estat poques les dades que han transcendit sobre les destinacions que la germana del rei Felip ha escollit per descansar durant l'estiu. Tanmateix, la seva condició com a membre de la Casa Reial espanyola fa que desperti un gran interès allà on va.
Tal com ja ha transcendit, els últims estius, la infanta Elena ha decidit passar les vacances acompanyada per la seva germana Cristina, el seu pare o els seus dos fills. Tot i que també gaudeix de moments en solitari, cosa que de vegades la porta a preferir indrets molt més tranquils i amb menys afluència.
Ara, i tot i no haver-se pronunciat al respecte, s'acaba de confirmar un rumor que no ha deixat de circular pels carrers d'Abu Dhabi. I és que, segons asseguren diversos mitjans, enguany, la duquessa de Lugo tornarà als Emirats Àrabs per gaudir d'uns dies de descans al costat de Joan Carles I.
Es confirma que la infanta Elena finalment sí que viatjarà a Abu Dhabi per passar part de les seves vacances amb el seu pare
Fa tot just uns dies es va dir que, enguany, la infanta Elena no tenia pensat passar part del seu descans estival a Abu Dhabi. I tot després que sortís a la llum la intenció del rei Joan Carles d'abandonar els Emirats Àrabs per instal·lar-se novament a Europa.
Tanmateix, acaba de confirmar-se que la duquessa de Lugo destinarà part de les seves vacances a passar uns dies amb el seu pare en aquest país del golf Pèrsic. A més, tindrà l'oportunitat de retrobar-se amb el seu fill, que actualment hi té fixada la residència.
D'altra banda, i abans de reincorporar-se al seu lloc de treball a la Fundació Mapfre, la infanta Elena podria visitar altres llocs durant les seves vacances d'estiu. Però en aquesta ocasió dins de les nostres fronteres.
En anys anteriors, ha estat vista en diversos punts de Galícia. Allà ella ha gaudit amb el seu pare de les conegudes regates que se celebren a la zona.
A més, també ha visitat en diverses ocasions Mallorca o Bidart, municipi en què la seva germana té una casa en propietat. Per això, no seria gens estrany veure la infanta Elena en algun d'aquests punts de la geografia espanyola.