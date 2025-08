El restaurant de Madrid que ha conquerit la infanta Elena: és LGTBI i molt barat

per Daniel H. Marín

La infanta Elena torna a convertir-se en el centre de totes les mirades, després que hagi transcendit el restaurant del centre de Madrid que ha aconseguit captivar-la. Un establiment LGTBI i molt barat que la germana del rei Felip va tenir l'oportunitat de conèixer fa una mica més d'un any.

El 13 de març de 2024, la duquessa de Lugo es va deixar veure pel barri de La Latina durant l'aniversari d'Ignacio Galán Ordóñez, un dels seus grans amics.

La primera trobada entre la infanta Elena i l'actor es va produir l'any 2023, just després d'una de les funcions del musical Malinche, en què ell actuava. Des de llavors, tots dos van començar a forjar una gran amistat.

Tant és així que han estat vistos en diverses ocasions, entre elles, l'esmentat aniversari d'Ignacio. Per a l'ocasió, l'artista va organitzar una trobada amb amics a La Buha, un dels restaurants més mítics del centre de Madrid i que va aconseguir conquerir la infanta.

Aquest establiment és conegut no només per les seves famoses truites de tots els sabors, sinó també pels seus preus molt econòmics i per la diversitat de la seva clientela.

Tot sobre La Buha, el popular restaurant de Madrid que ha captivat la infanta Elena

Aquells que han caminat pel barri de La Latina segurament han passat davant de La Buha. Aquesta taverna, situada a la plaça de La Cebada número 10, barreja un estil modern amb un ambient càlid.

Però el que més sorprèn els visitants és que al seu interior amaga una cova ideal per a esdeveniments i celebracions, a més de comptar amb una terrassa àmplia a l'aire lliure.

En aquesta ocasió, la infanta Elena va ser qui va gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. El local, d'ambient tranquil i aspecte tradicional, va resultar perfecte per passar desapercebuda. De fet, gràcies a la seva discreció, es va poder relaxar sense ser perseguida pels fotògrafs.

Més enllà de l'eterna discussió sobre si la truita ha de portar ceba o no, aquest restaurant ha guanyat fama pels seus farcits originals. Les seves truites estan preparades amb ingredients molt variats, que van des de sabors clàssics fins a propostes més atrevides.

Al menú és possible trobar productes tan tradicionals com xoriço, ceba caramel·litzada, pernil dolç, formatge, bolets, tonyina i diferents tipus de pebrots i verdures. A aquests s'hi sumen combinacions més agosarades com salsa trufada, guacamole, jalapeños, bacallà confitat o pop.

Darrere de l'èxit de La Buha hi ha Antonio Villar, un hostaler que ha portat el seu concepte a diversos punts del país. Actualment, compta amb quatre locals a Madrid, Múrcia i Ciudad Real, amb futures obertures a Albacete, Saragossa i Salamanca.

Tal com va confirmar el propietari de La Buha durant una entrevista per a El Español, el seu negoci prepara unes 30.000 truites al mes. Plats que han aconseguit conquerir, fins i tot, la infanta Elena.

“Teníem una granja de gallines al poble i em portava els ous a Madrid per fer truites, una cosa que segueixo fent perquè estiguin elaborades amb ous ecològics de corral. Vaig començar amb la truita de ceba manxega caramel·litzada amb formatge de cabra i va agradar molt. Després vaig seguir amb altres ingredients fins a arribar a les que tenim ara”.

D'altra banda, Antonio Villar va deixar clar que, per a ell, és fonamental que “els ingredients siguin de Castella-la Manxa”. “Ofereixo als meus locals molt bons vins de la regió. Tot i haver estat molts anys lluny, m'identifico i em sento molt manxec”, va afegir a continuació.

Aquesta fórmula sembla haver estat la clau per conquerir la infanta Elena, ja que, com tots sabem, és una gran defensora del producte nacional. “[El secret és]oferir un bon servei, amb bones cadires i bones taules, però sobretot amb bon menjar”, va concloure l'hostaler.