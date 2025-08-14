El rumor que circula sobre la infanta Elena por Abu Dabi se ha confirmado justo ahora

La infanta Elena vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo a raíz de que se haya confirmado uno de los rumores que circulaban sobre ella por las calles de Abu Dabi.

Si por algo se ha caracterizado siempre la duquesa de Lugo es por su gran discreción. De hecho, durante toda su vida, ha procurado mantener un estilo de vida lo más alejado posible de los focos. Una decisión que, incluso, mantiene con firmeza durante los meses de verano.

Tanto es así que, mientras que sus hijos eligen destinos tan concurridos como Formentera o Cádiz, la infanta Elena es mucho más discreta. Ella opta por lugares donde pueda disfrutar sin llamar mucho la atención.

Por este motivo, durante todos estos años, han sido pocos los datos que han trascendido sobre los destinos que la hermana del rey Felipe ha escogido para descansar durante el verano. Sin embargo, su condición como miembro de la Casa Real española hace que despierte un gran interés allá donde va.

Tal y como ha trascendido, en los últimos veranos, la infanta Elena ha decidido pasar las vacaciones acompañada por su hermana Cristina, su padre o sus dos hijos. Aunque también disfruta de momentos en solitario, lo que en ocasiones la lleva a preferir enclaves mucho más tranquilos y con menor afluencia.

Ahora, y a pesar de no haberse pronunciado al respecto, se acaba de confirmar un rumor que no ha parado de circular por las calles de Abu Dabi. Y es que, según aseguran varios medios, este año, la duquesa de Lugo va a volver a Emiratos Árabes para disfrutar de unos días de descanso junto a Juan Carlos I.

Se confirma que la infanta Elena finalmente sí viajará a Abu Dabi para pasar parte de sus vacaciones con su padre

Hace apenas unos días se dijo que, este año, la infanta Elena no tenía pensado pasar parte de su descanso estival en Abu Dabi. Y todo después de que saliera a la luz la intención del rey Juan Carlos de abandonar los Emiratos Árabes para instalarse nuevamente en Europa.

Sin embargo, acaba de confirmarse que la duquesa de Lugo va a destinar parte de sus vacaciones a pasar unos días junto a su padre en dicho país del golfo Pérsico. Además, tendrá la oportunidad de reencontrarse con su hijo, quien actualmente tiene fijada allí su residencia.

Por otro lado, y antes de reincorporarse a su puesto de trabajo en la Fundación Mapfre, la infanta Elena podría visitar otros lugares durante sus vacaciones de verano. Pero en esta ocasión dentro de nuestras fronteras.

En años anteriores, ha sido vista en varios puntos de Galicia. Allí ella ha disfrutado junto a su padre de las conocidas regatas que se celebran en la zona.

Además, también ha visitado en varias ocasiones Mallorca o Bidart, municipio en el que su hermana tiene una casa en propiedad. Por eso, no sería descabellado ver a la infanta Elena en alguno de estos puntos de la geografía española.