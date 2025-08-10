La infanta Elena (61 anys) trenca amb la princesa Leonor per un motiu important

La infanta Elena ha tornat a situar-se al centre del focus mediàtic. Aquesta vegada, no ha estat per les polèmiques dels seus fills, sinó per una decisió personal que afecta directament la princesa Leonor. La filla gran del rei Joan Carles ha adoptat una postura ferma i contundent, decidint trencar el vincle amb la seva neboda per un motiu que, per a ella, és de pes.
La germana de Felip VI considera que la jove no està actuant com hauria respecte al seu avi. La manca de gestos públics i privats cap al rei emèrit ha acabat la seva paciència. Per això, ha decidit distanciar-se de l'hereva al tron pel que considera una actitud freda i deslleial.
L'infanta Elena es planta davant l'actitud de la princesa Leonor
Als 61 anys, la infanta Elena ha estat sempre una figura discreta dins la Família Reial. Tot i que ha preferit mantenir-se en un segon pla, el seu nom ha estat portada en nombroses ocasions. Primer, per les actituds rebels dels seus fills, Froilà i Victòria Frederica, i també, pel seu suport inqüestionable al seu pare, el rei Joan Carles.
Ella mai no ha amagat la seva admiració i respecte per l'emèrit. Ni els escàndols econòmics ni les polèmiques sentimentals que l'han esquitxat a ell han aconseguit que s'aparti del seu costat. Ha viatjat diverses vegades a Abu Dhabi per veure'l, i també s'ha reunit amb ell a Sanxenxo.
Precisament, aquest amor incondicional cap al seu pare és el que l'ha portat a prendre aquesta dràstica decisió respecte a la princesa Leonor. La infanta Elena, segons s'ha publicat, no entén que la seva neboda, igual que la infanta Sofia, no hagi tingut detalls afectuosos cap al seu avi. L'absència de visites a la seva residència a Abu Dhabi i la manca de trobades familiars han estat la gota que ha fet vessar el got.
Per a ella, resulta incomprensible que la seva neboda no hagi fet un gest simbòlic d'acostament al patriarca de la família Borbó. És més, des de fa anys no existeix una fotografia oficial de la jove amb el seu avi. Un buit que, als seus ulls, suposa una ofensa personal i una mostra de fredor que no està disposada a passar per alt.
La infanta Elena xoca amb la postura dels reis respecte a la princesa Leonor
L'enuig de la infanta Elena no només es dirigeix cap a la princesa Leonor, sinó també cap a Felip VI i la reina Letícia. La germana del rei considera que són ells qui han imposat aquesta distància amb l'emèrit. I tot amb l'objectiu de protegir la imatge pública de les seves filles i evitar que siguin esquitxades pels escàndols de Joan Carles I.
Tanmateix, ella no comparteix aquesta estratègia. Considera que la família és el primer, per damunt de les aparences i les conveniències institucionals. Entén que les seves nebodes haurien d'haver mostrat un gest d'afecte cap al seu avi, encara que només fos en l'àmbit privat.
Aquest desacord ha generat un distanciament al si de la família Borbó. La postura fèrria de la infanta respecte al seu pare ha creat un mur amb els reis i, especialment, amb les seves nebodes.
El que més dol a Elena és la manca d'empatia de Leonor cap al seu avi. No comprèn com la futura reina pot ignorar el paper que el seu avi ha tingut en la història recent d'Espanya. Tot i que és conscient que les circumstàncies són delicades, considera que la seva actitud no és d'acord amb els valors familiars que sempre ha defensat la Casa Reial.
La figura de Joan Carles I continua sent per a ella un pilar fonamental. I no està disposada a consentir el que percep com una manca de respecte cap a ell. L'esquerda amb la princesa Leonor està oberta i, de moment, no hi ha indicis que es tanqui.