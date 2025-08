Entrem al pisàs de Madrid de la infanta Elena: costa 2 milions d'euros

per Tamara de la Cruz

Tot i ser un dels rostres més coneguts de la monarquia espanyola, la infanta Elena manté la seva vida privada amb molt de recel. Anys enrere, la seva presència pública era gairebé inexistent, però últimament ha augmentat la seva aparició en actes oficials.

Tanmateix, poc se sap sobre el seu dia a dia, i molt menys sobre la llar on ha passat l'última dècada. Ara, desvelem detalls de la seva residència al cor de Madrid.

| Europa Press

L'habitatge de luxe de la infanta Elena

La casa on viu la infanta Elena està situada al barri exclusiu Niño Jesús de Madrid. Aquesta propietat, adquirida fa més d'una dècada, compta amb uns 500 metres quadrats distribuïts en cinc dormitoris i quatre banys. La infanta comparteix la llar amb la seva filla Victòria Frederica, gaudint d'un ambient còmode i lluminós.

Ubicada a la primera planta d'un edifici de 1978, l'habitatge ofereix la privacitat que Elena valora. Només hi ha dos habitatges per planta, cosa que garanteix tranquil·litat i discreció. Grans finestres i diversos balcons omplen de llum natural cada estança del pis, creant un ambient acollidor.

L'edifici també disposa de piscina, jardí comunitari, garatge i porter físic, elements que augmenten el confort i la seguretat. Tot i estar en una zona cèntrica, el barri Niño Jesús és conegut per la seva calma i privacitat. Això allunya la infanta del bullici i de mirades indiscretes.

| Europa Press

Un regal del rei Joan Carles I i una vida de canvis

Aquest luxós pis no és una llar qualsevol, sinó que va ser un regal del rei Joan Carles I a la seva filla Elena. La propietat estava valorada en 1,8 milions d'euros en el moment de l'entrega. Des de llavors, ha estat testimoni de nombrosos moments familiars, alguns marcats per la polèmica.

Durant el confinament, la infanta va romandre en aquest habitatge, des d'on va mostrar el seu suport als sanitaris penjant banderes d'Espanya. El 2022, però, va haver de mudar-se temporalment a un pis proper a causa d'una reforma integral. La causa va ser un problema d'humitat que va afectar l'habitatge i va obligar a fer importants reparacions.

Aquest trasllat va durar nou mesos, temps en què es van fer millores per renovar i modernitzar la llar. La infanta va aprofitar l'oportunitat per adaptar la casa a les seves necessitats actuals. El retorn a l'habitatge va ser un alleujament per a ella i la seva família.

Reformes necessàries i retorn a una llar renovada al costat de la seva filla Victòria Frederica

A finals d'aquell mateix any, la infanta va tornar a la seva llar al barri Niño Jesús, completament renovada i més confortable. Des de llavors, continua vivint-hi amb la seva filla Victòria Frederica, gaudint d'un ambient familiar i privat. El seu fill Froilà manté la proximitat visitant-la cada vegada que és a Madrid.

El pis representa per a la infanta un refugi on mantenir l'equilibri entre la seva vida pública i privada. Li permet allunyar-se de les polèmiques i centrar-se en la seva família i en la seva feina. L'habitatge combina el luxe amb la discreció, dues característiques que ella sempre ha valorat.

Aquesta llar és un símbol de l'estabilitat que la infanta cerca en una ciutat tan bulliciosa com Madrid. Reflecteix també la seva voluntat de portar una vida tranquil·la, més enllà de la imatge pública que es té de la família reial. Un espai personal on regna la privacitat i el confort.