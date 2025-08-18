Màxima felicitat a la Zarzuela gràcies a l’última hora sobre la princesa Leonor

La Casa Reial ha viscut hores d'entusiasme. La darrera notícia sobre Leonor ha omplert de satisfacció tothom a la Zarzuela. L'hereva al tron d'Espanya ha marcat una nova fita en la seva trajectòria i ha confirmat que la seva formació militar avança amb pas ferm
Tot i que gener sempre s'ha considerat l'inici d'un nou any, setembre simbolitza el veritable començament de projectes i canvis. Aquesta “tornada a l'escola” hi ha tingut molt a veure i per a Leonor, l'1 de setembre suposarà un abans i un després
Després de gaudir d'un estiu familiar a Mallorca i Grècia, la princesa farà les maletes i posarà rum cap a San Javier, a Múrcia. Allà començarà el seu nou curs a l'Acadèmia General de l'Aire i de l'Espai. La jove iniciarà així l'última etapa de la seva formació militar
Leonor aviat tornarà als seus estudis lluny de la Zarzuela
El seu pas per Saragossa i Marín ja ha quedat enrere. A terra i mar, la princesa ha complert amb tots els reptes. Ha jurat bandera, ha navegat al vaixell escola Juan Sebastián Elcano i ara iniciarà el desafiament de surcar els cels
A San Javier, Leonor assumirà la rutina diària dels futurs aviadors: Portarà uniforme, seguirà horaris estrictes i compartirà entrenaments físics. Tot plegat sota la mateixa disciplina que la resta de cadets, res serà diferent per a ella
Leonor ascendirà a guardiamarina de segon curs, equivalent a alferes de quart curs. Leonor afrontarà un pla d'estudis exigent, amb classes teòriques, pràctiques de vol i preparació operativa. Tot idèntic al de la promoció 78 d'oficials
La vida a l'AGA serà intensa per a Leonor, però també estarà marcada per la camaraderia. Leonor s'envoltarà de joves amb el mateix somni: volar alt. En aquest ambient hi trobarà el seu dia a dia
Leonor haurà de complir amb les mateixes normes que els seus companys
L'home clau en aquesta etapa és el coronel Luis Felip González Asenjo, director de l'Acadèmia. Amb més de tres dècades d'experiència, ha deixat clar que no existeixen concessions per a ningú. Tampoc per a la futura reina: “La princesa serà tractada amb la mateixa exigència que la resta”, ha recordat en el seu darrer discurs
Amb aquest pas, Leonor culminarà el recorregut pels tres exèrcits: Terra, Armada i ara Aire i Espai. Tot quedarà completat al juliol de 2026, quan rebi la Gran Creu del Mèrit Aeronàutic de mans del rei Felip VI
A la Zarzuela, la notícia que només resti un any per a aquest moment ha omplert d'orgull i felicitat. La princesa Leonor ha demostrat disciplina, maduresa i constància. I cada dia s'ha acostat més a convertir-se en la futura reina d'Espanya