Darren McGrady, el xef que va atendre Kate Middleton, trenca el seu silenci: 'No pot…'

Kate Middleton no només és una de les figures més admirades d'Anglaterra, també és un dels rostres més estimats de la família reial. La seva proximitat, estil impecable i compromís amb causes socials han fet que es guanyi l'afecte del públic.
Tanmateix, darrere de la seva vida aparentment idíl·lica s'hi amaguen normes molt estrictes. Regles que no només afecten els grans esdeveniments o actes oficials, sinó que també regulen els aspectes més quotidians del seu dia a dia.
El xef de Kate Middleton ha trencat el seu silenci
Una de les regles més curioses va ser revelada per Darren McGrady, qui va ser xef de la família reial britànica durant més de 15 anys. Segons va explicar en una entrevista, una de les normes alimentàries imposades per la reina Isabel II marcava profundament els menús del palau.
En particular, una restricció crida l'atenció per com és de concreta. I és que "Kate Middleton no pot menjar patates, ni arròs, ni pasta per sopar", almenys als sopars oficials.
McGrady va explicar que la reina tenia una forta preferència pels sopars lleugers, basats en proteïnes i vegetals, evitant els hidrats de carboni. Aquesta elecció no només influïa en el seu propi plat, sinó que acabava imposant-se com a regla general durant els esdeveniments oficials.
Com a part de la família, Kate s'havia d'adaptar a aquest hàbit. D'aquesta manera, no pot gaudir d'aquests aliments en contextos formals, per més comuns que semblin per a la resta de nosaltres.
Les sorprenents restriccions de Kate Middleton
Això pot resultar especialment dur si es té en compte que Kate és una amant de la pasta. De fet, guarda un record molt especial lligat a aquest plat. Durant els seus anys d'universitat, va viure una història que va marcar l'inici de la seva relació amb Guillem.
Va ser ell qui va decidir conquerir-la cuinant-li la seva recepta estrella: espaguetis a la bolonyesa. Un gest íntim, senzill i lluny dels protocols reials, però amb una gran càrrega emocional.
Encara que avui no pugui sopar aquest tipus de plats als actes oficials, aquell record es manté viu com a part de la seva història personal. Una recepta que representa molt més que un àpat: l'origen d'una relació que canviaria la seva vida per sempre.
La vida dins la família reial té els seus privilegis, però també exigeix renúncies. Normes tan específiques com no poder sopar patates, arròs o pasta demostren que fins i tot els membres més destacats de la monarquia han de sacrificar petits plaers.
Així, darrere del glamur i la disciplina reial, també hi ha històries quotidianes. Històries com la de Kate que es va enamorar d'un plat de bolonyesa i que segueix recordant els sabors que van marcar els inicis de la seva història d'amor.