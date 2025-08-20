'Pasapalabra' conté l'alè i dona l'última hora sobre Manu i Rosa: és especial

Els seguidors de Pasapalabra han contingut l'alè després de la darrera hora sobre Manu i Rosa, protagonistes indiscutibles del concurs. La tensió s'ha apoderat del plató en una tarda especial que ha deixat el públic amb un regust inesborrable.
El duel va tornar a demostrar per què tots dos són fixes al programa i referents a la televisió. Tanmateix, la pregunta que tothom es fa és inevitable: què ha passat realment en aquest enfrontament tan esperat?
Manu i Rosa deixen tothom sense alè amb un duel especial a El Rosco de Pasapalabra
Des de fa mesos, Manu i Rosa mantenen un pols constant a El Rosco. Tots dos han protagonitzat duels èpics que han quedat gravats a la memòria dels espectadors. Cada jornada es converteix en un repte personal, on l'estratègia i els nervis juguen un paper tan important com el coneixement.
El pot ja ha superat els 2.008.000 euros, cosa que converteix cada enfrontament en un capítol decisiu. Cap dels concursants sembla disposat a cedir terreny. La seva regularitat, la seva temprança i la connexió que generen amb el públic els han convertit en part essencial del programa.
El gran moment va arribar quan Manu i Rosa es van enfrontar de nou a El Rosco. Des de la primera paraula, tots dos van mostrar una concentració fèrria i un ritme vertiginós que anticipava un desenllaç d'infart. Cada encert era celebrat amb entusiasme pels seguidors, conscients que s'estava vivint un duel històric.
Rosa va ser la primera a fer un pas decisiu. Amb 23 encerts i diversos segons d'avantatge, va optar per aturar-se i deixar córrer el rellotge. No va voler arriscar amb les últimes lletres i va decidir posar tota la pressió sobre les espatlles de Manu.
Li va arribar aleshores el torn a Manu que, lluny de perdre la calma, va afrontar la situació amb la seva habitual serenor. Va sumar quatre respostes més i va atrapar Rosa, deixant el marcador igualat. Amb dues lletres en dubte i el cronòmetre en marxa, va preferir parar i assegurar l'empat.
El pot de Pasapalabra segueix creixent i augmenta la pressió
El que ha passat en aquesta jornada torna a confirmar que Manu i Rosa són molt més que concursants. Són l'essència del concurs, dues figures que han elevat Pasapalabra a una altra dimensió.
Tots dos van demostrar que no estan disposats a precipitar-se. Prefereixen assegurar l'empat abans que arriscar-se a un error que els pugui costar la continuïtat. Aquest empat no només manté Manu i Rosa a la competició, sinó que alimenta l'expectació per al pròxim programa, ja que cap dels dos haurà de passar per la cadira blava.
L'últim duel de Pasapalabra ha tornat a demostrar la grandesa de Manu i Rosa. Amb el pot a 2.008.000 euros i un empat que manté la tensió, tots dos segueixen escrivint capítols inesborrables del concurs. La pregunta ara és clara: fins on podran arribar en aquesta emocionant batalla que sembla no tenir fi?