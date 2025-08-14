Robert Lacey, biògraf del príncep Guillem, dona una notícia delicada: ‘És molt…’

El biògraf del príncep Guillem, Robert Lacey, ha deixat més d’un sense paraules amb la darrera notícia que ha desvetllat sobre l’hereu al tron britànic. Aquest conegut escriptor ha trencat el seu silenci per assegurar que es tracta d’una situació “molt profunda i duradora”.
La ruptura entre el príncep Harry i el seu germà gran ha estat un dels temes més comentats a la premsa en els darrers anys. Malgrat que la seva relació sempre va tenir alts i baixos, va ser la renúncia del duc de Sussex a les seves funcions reials el que va marcar un punt de no retorn.
De fet, la seva decisió de traslladar-se als Estats Units i publicar les seves memòries plenes de polèmiques va provocar que tota opció de reconciliació es desvaneixi definitivament. A partir d’aquell moment, els llaços entre els dos germans van començar a deteriorar-se de manera irreversible.
Des de llavors, el príncep Harry gairebé no ha mantingut contacte ni amb el príncep Guillem ni amb la resta de la Família Reial britànica. Tot i això, en els darrers mesos, han estat diverses les ocasions en què ha intentat acostar posicions, sobretot després de saber-se que el seu pare pateix càncer.
Però cadascun dels seus intents de tornar a formar part del nucli familiar ha acabat en fracàs. Tant és així que, per ara, res indica que la situació hagi de millorar a curt termini. De fet, segons ha assegurat Robert Lacey, tot apunta que la distància entre ell i el seu germà és més greu del que sembla.
Robert Lacey parla sobre la complicada relació del príncep Guillem i el seu germà Harry
Un especial de la revista People ha aportat nous detalls sobre aquesta delicada relació. Segons la publicació, la distància emocional entre el príncep Guillem i el seu germà Harry és encara més gran del que s’ha explicat fins ara.
En aquest reportatge es recorda que el duc de Sussex va narrar a Spare un episodi ocorregut el 2019, quan Guillem va qüestionar Meghan i el va subjectar pel coll fins a fer-lo caure. Aquesta acusació, que es va fer pública a les seves memòries, hauria resultat especialment dolorosa per al futur rei britànic.
D’altra banda, també s’esmenta que l’allunyament entre ells es va agreujar després de l’entrevista concedida per Harry i Meghan a Oprah Winfrey. Una conversa en què van criticar no només el príncep Guillem, sinó també el rei, Kate Middleton, Camila i la mateixa institució.
Malgrat el seu desig de reconciliar-se amb la seva família, diverses fonts afirmen que ni el príncep Guillem ni el seu pare han respost a les seves trucades o missatges. Això posa en dubte la possibilitat d’una reconciliació ràpida.
Robert Lacey, autor de Batalla de germans, sosté que “la bretxa és molt profunda i duradora”. Segons ell, la situació és tan greu que no canviarà “fins que Harry actuï i demani disculpes”.
Per la seva banda, la historiadora Amanda Foreman ha afegit que “tothom vol que succeeixi en els termes que imposa cadascú i és el que ho fa impossible”. Tot i això, el príncep Guillem i el seu germà comparteixen un mateix compromís: mantenir viva la memòria de la seva mare.