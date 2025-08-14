Meghan Markle, als seus 44 anys, revela per primera vegada les preferències de Harry

Als seus 44 anys, Meghan Markle ha sorprès el públic amb una revelació inesperada sobre el seu marit, el príncep Harry. La duquessa de Sussex ha aprofitat la promoció de la segona temporada de With Love, Meghan per compartir detalls que fins ara eren privats. Encara que pugui semblar un detall menor, la confessió ha generat un notable interès en mitjans i xarxes, precisament per la seva espontaneïtat i proximitat.
Al tràiler del programa, Meghan ha revelat de manera inesperada que a Harry no li agraden certs aliments, entre ells la llagosta. La duquessa bromeja amb el xef Andrés sobre aquesta aversió, destacant amb humor: “Saps a qui no li agrada la llagosta? Al meu marit”. Aquestes declaracions mostren una faceta íntima i quotidiana de la parella, molt diferent de la imatge pública que projecten des que es van allunyar de la Família Reial.
A més de les confessions sobre el menjar, Meghan ha ressaltat com li agrada “trobar maneres de demostrar que li importa” a la gent. Als clips se la veu interactuant amb amics i celebritats com Chrissy Teigen i Tan France, a la seva luxosa casa de Montecito. La duquessa ha subratllat que passar temps junts i compartir gestos d’afecte són activitats que considera essencials per reforçar els vincles personals.
Meghan promet una temporada diferent sense la presència de la seva família
La segona temporada de With Love, Meghan promet combinar diversió i emocions amb la participació de convidats destacats del món de l’entreteniment. S’espera que el programa inclogui desafiaments de cuina i projectes de bricolatge, explorant sabors atrevits i tècniques innovadores. Netflix ha destacat que la sèrie vol ressaltar la creativitat, prioritzant la diversió per sobre de la perfecció.
Tanmateix, el tràiler omet qualsevol aparició de Harry i dels seus fills, Archie i Lilibet, mantenint la família en un segon pla. Aquest enfocament arriba després d’anys de crítiques, reflectint la decisió de Meghan i Harry de centrar-se en els seus projectes personals. Així i tot, la duquessa espera que aquesta nova temporada atragui un públic més ampli, després que la primera fos objecte de comentaris negatius per part de la crítica internacional.
Meghan Markle revela una faceta íntima del príncep Harry en el seu intent de conquerir l’audiència
Tot això arriba després del nou acord amb Netflix per produir contingut divers. Aquest inclou un especial de Nadal i un curtmetratge sobre la regió de Masaka, a Uganda. El contracte, més modest que l’anterior, permetrà cobrir despeses de producció i continuar explorant projectes d’Archewell Productions. Amb això, Meghan i Harry busquen mantenir la seva influència mediàtica mentre diversifiquen les seves iniciatives creatives i socials.
El llançament de la segona temporada coincideix amb un interès creixent per la vida privada de la parella i els detalls més humans de la seva relació. La confessió de Meghan sobre els gustos de Harry es converteix en un exemple de com el programa barreja entreteniment, intimitat i estratègies de connexió amb l’audiència. Sense revelar-ho tot, la duquessa ofereix un acostament personal que referma el seu paper com a protagonista en el panorama mediàtic actual.