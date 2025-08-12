Grant Harrold, de Buckingham Palace, admet el rumor sobre el príncep Guillem

Grant Harrold, exmajordom del palau de Buckingham, ha trencat el seu silenci per confirmar un dels rumors més sonats sobre el príncep Guillem. Una informació que, de segur, deixarà sense paraules més d'un.
Des que Carles III va ascendir al tron britànic el 8 de setembre de 2022, la seva neboda Beatriu de York ha anat guanyant protagonisme dins la família reial. I tot, malgrat que el seu pare, el príncep Andreu, es manté completament apartat pels constants escàndols relacionats amb Jeffrey Epstein.
La seva creixent presència en actes oficials i la confiança que el monarca ha dipositat en ella feien pensar que en uns anys es convertiria en una figura clau per a la corona. Però res més lluny de la realitat.
Grant Harrold, un antic majordom del palau de Buckingham, ha trencat el seu silenci per descartar rotundament aquesta possibilitat. I és que, segons ell, és molt poc probable que assoleixi un estatus més gran durant el regnat del seu cosí, el príncep Guillem.
Grant Harrold revela la decisió que ha pres el príncep Guillem amb la seva cosina, la princesa Beatriu
Tot i que alguns observadors creien que la princesa Beatriu arribaria a formar part del nucli més rellevant de la reialesa britànica, Grant Harrold ha assenyalat que això mai no passarà.
Segons el seu testimoni, Beatriu s'ha trobat amb un obstacle insalvable dins la institució: el seu cosí Guillem. Aquest mur, tal com ha assenyalat l'exmajordom de Buckingham, li impediria assumir un paper amb més responsabilitats dins la Casa Reial.
Grant Harrold ha assegurat que la princesa Beatriu gaudeix d'una gran estima entre els membres de la família, especialment per part del rei Carles i la reina Camila. Tots dos li tenen molt d'afecte i li agraeixen que sovint estigui disposada a col·laborar. Tanmateix, el seu futur dins la institució, segons ell, ja estaria definit.
Tot i que no exerceix funcions com a membre actiu a temps complet, la princesa Beatriu ha incrementat les seves tasques oficials amb els anys. I tot malgrat les seves pròpies responsabilitats laborals dins l'empresa tecnològica Afiniti.
La seva habilitat per equilibrar els seus compromisos reials amb la seva activitat professional ha portat experts a descriure-la com una “arma secreta”. No obstant això, Grant Harrold considera que el príncep Guillem no li atorgarà un lloc de més rang per dues raons principals:
“Beatriu té la seva pròpia carrera, així que no veig en Guillem convertint-la en un membre d'alt rang. S'esforça quan necessita suport i ella sempre ha fet un pas endavant, però té una feina i s'ocupa dels seus assumptes. Això sí, continua sent un membre molt valuós de la família”.
D'altra banda, Grant Harrold ha volgut destacar que Beatriu “s'entén bé amb” el príncep Harry i el príncep Guillem. Per això, considera que és molt probable que sigui ella qui actuï com a mediadora en l'actual distanciament entre els germans.
Fins i tot, és possible que coincideixin aviat al casament del seu cosí Peter Phillips. Tanmateix, la realitat és incerta, ja que la relació entre ells estaria en un punt pràcticament irreconciliable.
En paral·lel a aquestes opinions, ha sortit a la llum que la cosina del príncep Guillem continua molt preocupada pel seu pare. I és que, tot i que la reputació del príncep Andreu continua marcada per les seves nombroses polèmiques, per a ella segueix sent el seu pare.
“Beatriu és protectora amb els seus pares i haurà après a ignorar l'allau de titulars gràfics després d'anys de pràctica. Diuen que l'amor és cec. I, malgrat tots els seus defectes, Andreu i Sarah han conservat l'amor incondicional i la lleialtat de les seves dues filles”, va expressar l'experta reial Jennie Bond.