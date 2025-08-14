Rafa Nadal, 39 anys: ‘Encara és aviat, però el meu fill m’ha canviat…’

Rafa Nadal torna a ser el centre d'atenció després de compartir unes paraules reveladores sobre el seu fill, Rafael. El tennista, de 39 anys, va confessar taxativament: “Encara és aviat, però el meu fill m'ha canviat”.
Fa sol una setmana, Xisca Perelló i Rafa Nadal celebraven el naixement del seu fill Miquel, que va arribar al món el 7 d'agost a l'Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma. Tanmateix, va ser el 8 d'octubre de 2022 quan van començar la seva aventura en la paternitat.
En tots aquests anys, han estat diverses les ocasions en què Nadal ha parlat sobre el petit Rafa i sobre com li va canviar la vida després de la seva arribada. I prova d'això són les reveladores confessions que va fer durant la seva última visita al plató de El Hormiguero.
Durant la seva intervenció, i després de tocar altres temes, el tennista va parlar sense embuts sobre la seva experiència com a pare. Tant és així que va abordar diversos temes, inclòs l'impacte que ha tingut la seva paternitat en la seva carrera esportiva.
Rafa Nadal ha parlat en diverses ocasions sobre com li va canviar la vida després de l'arribada del seu primer fill
Aquell dia, Pablo Motos no va voler deixar passar l'ocasió per preguntar-li a Rafa Nadal per tots els canvis que ha viscut des de l'arribada del seu petit. Una qüestió que aquest conegut tennista de 39 anys va respondre amb humor.
“A nivell esportiu m'ha canviat dràsticament… Li dic que papa és una patata, perquè des que ha vingut al món he guanyat pocs partits. M'ha canviat, esportivament parlant, per mal”, va reconèixer. Cal recordar que el primer any del seu fill va coincidir amb la seva etapa professional més difícil, marcada per una lesió el 2023.
Tot i així, Rafa Nadal va assegurar que la paternitat l'ha transformat de manera positiva en molts altres aspectes. “En la majoria de coses m'ha canviat per bé. He perdut, he estat lesionat, però tornar a casa i veure'l et canvia l'humor dràsticament”, va explicar, reconeixent que el seu primer fill ha estat un gran suport.
Tanmateix, aquesta no és la primera vegada que el tennista parla obertament sobre aquest tema. Al desembre de 2022, pocs mesos després del naixement del petit Rafael, va abordar aquest tema en una entrevista amb l'edició espanyola de Esquire.
En aquell moment, Nadal va assegurar amb rotunditat que no es veia com una persona diferent pel fet de ser pare: “No crec que hi hagi una versió nova de mi. Soc la mateixa persona, un any més gran que l'any passat i, això sí, amb novetats a nivell personal”.
A més, no va tenir cap problema a deixar al descobert el que havia suposat l'arribada del petit a la seva vida. “És encara molt recent el naixement, però sí que sents que alguna cosa ha canviat a la teva vida i que hi ha una persona que depèn totalment de nosaltres. És un sentiment i un amor indescriptibles”, assenyalà.
A més, i per si no fos prou, al febrer de l'any passat, Rafa Nadal va concedir una altra entrevista al programa El Objetivo. Allà va deixar clar que ell sempre havia volgut tenir fills: “Soc una persona a qui li encanten els nens, de tota la vida, que tota la vida he tingut clar que vull ser pare.[…]Estic enamorat dels nens: són espontanis, innocents…”
Tanmateix, quan Ana Pastor li va preguntar si volia que el seu fill seguís els seus passos, Rafa Nadal va ser taxatiu: “Preferiria que practiqués un altre esport”. “Em dol dir això, per tot el que m'ha donat aquest esport… Si vol jugar a tennis, l'hi donaria suport al cent per cent, però si juga a un altre esport, millor”, va afegir.