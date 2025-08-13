El bell gest del príncep Guillem amb els seus fills que encantaria a Lady Di

S'ha parlat molt els darrers anys sobre la ruptura entre el príncep Guillem (43 anys) i el seu germà Harry (40 anys). Han estat germans units per la història, però separats per les circumstàncies. No obstant això, hi ha quelcom que encara els uneix: els valors que Lady Di els va inculcar a la infància.
La relació d'ambdós sempre ha tingut alts i baixos. Tanmateix, la sortida d'en Harry de la família reial britànica ha marcat un abans i un després.
El duc de Sussex va marxar a viure als Estats Units i va escriure unes memòries que han causat escàndol. La possibilitat d'una reconciliació s'ha esvaït. Des de llavors gairebé no hi ha hagut contacte, ni amb en Guillem ni amb la resta de la família.
El príncep Guillem, fill de Lady Di, no vol parlar amb el seu germà
Harry ha estès ponts, ha demanat disculpes i ha intentat visitar el seu pare després de saber-se que pateix càncer. Però cada gest ha acabat en un revés esperat, però dolorós.
En un especial de la revista People s'ha confirmat que la relació està més trencada del que es creia. El mitjà ha recordat que a Spare, les memòries d'en Harry, va relatar un episodi de 2019. En Guillem hauria criticat la Meghan i hi va haver una forta discussió, fins i tot un forcejament que va acabar amb en Harry a terra.
També s'ha recordat l'entrevista amb Oprah Winfrey. En ella no només es va criticar en Guillem, també el rei Carles III, la Kate Middleton, la Camila i la mateixa institució. “Alguns membres de la meva família mai m'ho perdonaran”, va dir en Harry al maig.
Tot i que ha mostrat la seva esperança de reconciliació, les seves trucades i missatges no han rebut resposta, ni per part d'en Guillem ni per la de Carles. L'historiador Robert Lacey ha dit que la bretxa és profunda i duradora. Una historiadora britànica ha afegit que la reconciliació és impossible mentre cadascú vulgui imposar les seves condicions.
Lady Di va inculcar uns valors forts al príncep Guillem
Tanmateix, hi ha quelcom que encara els uneix, el record de la seva mare, la princesa Diana. Ella va redefinir la vida reial amb compassió i proximitat. Lady Di els va portar a parcs d'atraccions, a hamburgueseries, a albergs per a persones sense llar i els va ensenyar a mirar més enllà dels murs del palau.
Aquest llegat viu en els seus fills. Tant en Guillem com en Harry han mantingut el seu compromís amb causes socials inspirades en Diana i han criat els seus fills amb autenticitat.
En el cas de Guillem, la seva implicació diària en l'educació d'en George, la Charlotte i en Louis és un reflex de la seva mare. Aquest gest demostra que Lady Di segueix present al seu cor.