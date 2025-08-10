Sorpresa al Regne Unit: el rumor sobre el príncep Guillem i el seu germà és cert

Fa més de cinc anys que la relació entre el príncep Guillem, de 43 anys, i el seu germà petit, Harry, de 40, està deteriorada. El trasllat d'en Harry als Estats Units juntament amb Meghan Markle va marcar l'inici d'un distanciament que semblava irreversible. Tanmateix, a Anglaterra ha sorprès un nou rumor: els germans podrien estar més a prop que mai de retrobar-se en un casament familiar.
La publicació de les memòries d'en Harry, en què qüestionava la Corona britànica, va suposar un abans i un després en el seu vincle fraternal. Les tensions, lluny de disminuir, s'han mantingut intactes, sense gestos visibles de reconciliació.
Ni tan sols els durs cops que ha patit la família reial han servit per apropar-los. Fa una mica més d'un any, el rei Carles III i Kate Middleton, princesa de Gal·les, van revelar que afrontaven un diagnòstic de càncer.
El príncep Guillem d'Anglaterra podria veure aviat el seu germà
Mentre Kate Middleton ja ha completat amb èxit el seu tractament i es troba en remissió, el monarca continua sotmetent-se a quimioteràpia. La darrera visita del príncep Harry al Regne Unit amb prou feines va permetre una breu trobada amb el seu pare, el rei Carles III, i les seves declaracions posteriors només van avivar la distància amb en Guillem.
Tot i això, a Anglaterra continua viva l'esperança que els fills de la recordada Diana de Gal·les trobin un punt d'unió. Segons la premsa britànica, el rei estaria més disposat que el seu primogènit a propiciar un acostament, motivat tant per la seva delicada salut com pel desig de tenir els seus nets a prop.
Al calendari proper hi ha tres esdeveniments que podrien propiciar aquest esperat retrobament. El primer serà el casament de Peter Phillips, fill de la princesa Anna, que ha anunciat el seu compromís amb Harriet Sperling. Malgrat que en Peter no ostenta títol reial, la seva proximitat amb Carles III i els seus fills fa pensar que en Guillem i en Harry podrien coincidir a la cerimònia. Fins i tot es rumoreja que en Guillem podria exercir de padrí, tot i que la data encara no s'ha confirmat.
La segona ocasió arribaria amb l'enllaç d'Ella Mountbatten, filla de Lord Ivar Mountbatten, cosí segon del rei. Tanmateix, la poca relació entre ambdues branques familiars fa menys probable que tots dos prínceps hi assisteixin.
La tercera i més probable oportunitat seria el casament de Lady Eliza Spencer, neboda de Diana de Gal·les, compromesa amb Channing Millerd. Donada la bona relació d'en Harry amb la família Spencer, la seva presència sembla gairebé segura, cosa que obriria la porta a un esperat retrobament amb el seu germà, en Guillem.
Així doncs, el Regne Unit espera amb expectació aquesta possible futura trobada. Entre rumors, velles tensions i la pressió mediàtica, la possible trobada entre en Guillem i en Harry podria estar més a prop que mai. I el seu resultat, sigui quin sigui, podria marcar un nou capítol en la història recent de la monarquia britànica.