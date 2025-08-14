Un monjo del Tibet té una trobada amb la reina Sofia i confessa: ‘És molt…’

Un episodi desconegut en la vida de la reina Sofia ha sortit a la llum gràcies al testimoni d’un monjo del Tibet. El religiós ha relatat com va tenir l’oportunitat de compartir taula amb la mare del rei Felip en una trobada que no va ser casual. Durant aquella cita, va deixar una confessió que retrata de manera inesperada la monarca.
Segons ell, la reina Sofia “és molt espiritual” i, com tothom, “necessita ajuda” per suportar els moments difícils. La conversa entre tots dos es va donar a la dècada dels 90 i va girar entorn de qüestions de la vida i de la mort. El religiós va destacar que, tot i la seva posició, la reina no és aliena al patiment i va buscar el seu consell en una època especialment complicada.
La història ha estat recuperada per Pilar Eyre, periodista i experta en la Casa Reial, que ha assegurat que aquesta trobada reflecteix una faceta poc coneguda de Sofia. La famosa periodista ha recordat al seu canal de YouTube que la reina ha mostrat interès per diverses religions i per l’espiritualitat, fins i tot després de convertir-se al catolicisme. A parer seu, aquest interès forma part de la seva manera d’afrontar les adversitats personals.
Un monjo del Tibet assenyala que la reina Sofia ha patit molt a la seva vida
L’origen d’aquesta revelació es remunta a una xerrada entre Eyre i la seva germana, gran seguidora de la cultura tibetana. Va ser llavors quan va conèixer el lama a Barcelona i, en llegir un dels seus llibres, va descobrir el capítol dedicat a la reina. Allà, el monjo narra com va ser contactat perquè Sofia pogués conèixer-lo i conversar en privat.
Tot i que la reunió es va organitzar amb certa discreció, fins i tot implicant representants d’altres religions per evitar interpretacions errònies, la reina va aconseguir seure al seu costat. Durant tot el dinar van intercanviar reflexions, i tot i que el lama no en revela els detalls, insisteix que va percebre un dolor profund en la monarca. En aquell moment, el rei Joan Carles I ja havia fet públiques algunes de les seves infidelitats.
La reina Sofia va buscar consol espiritual en el monjo del Tibet
El contacte no va acabar aquí; temps després, el lama va viatjar a Mallorca per oferir una conferència, i Sofia el va convidar a Marivent per continuar rebent el seu suport espiritual. Tanmateix, en arribar al palau, l’accés li va ser denegat i la visita, cancel·lada. El monjo va lamentar no poder-li oferir consol en persona.
En la seva trobada a la Zarzuela, ha relatat Eyre, li va lliurar thangkas, figures de Buda i el llibre tibetà de la vida i de la mort. Espera que aquests objectes li hagin servit d’ajuda en el seu camí personal. Per a la periodista, aquest testimoni desmunta la imatge d’una Sofia freda i distant, revelant en el seu lloc una dona que, mentre somreia en públic, travessava un intens patiment interior.