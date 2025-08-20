La reina Sofia encén les alarmes de la Zarzuela: 'Sent dolor al cos i...'

S'han tornat a encendre totes les alarmes dins la Zarzuela, després de la darrera i preocupant informació que ha transcendit sobre la reina Sofia. "Sent dolor al cos i a l'ànima", ha assegurat una coneguda experta en Casa Reial.
Fa tot just unes setmanes, la preocupació va augmentar al voltant de la Família Reial espanyola després que diversos mitjans de comunicació asseguraren que la salut d'Irene de Grècia havia empitjorat.
Tal com s'ha assenyalat durant tots aquests dies, als seus ja evidents problemes de mobilitat, s'hi hauria afegit un suposat deteriorament cognitiu avançat. Patologia que sovint apareix vinculada a malalties com l'Alzheimer.
Tanmateix, i encara que per ara no s'ha emès cap comunicat oficial sobre aquest delicat tema, la preocupació de la reina Sofia per la seva germana és més que evident. Tant és així que, fins i tot, va estar a punt de no viatjar a Mallorca per quedar-se al seu costat.
Ara, i amb aquest tema ressonant amb més força que mai, Pilar Eyre ha trencat el seu silenci. A través del seu blog de Lecturas, aquesta coneguda experta en Casa Reial no ha tingut cap inconvenient a compartir amb la resta de la població tot el que sap al respecte.
Tal com ha confirmat, "la reina Sofia està devastada anímicament i físicament". "Plora dia i nit i la seva fins fa poc vigorosa constitució comença a donar senyals de desgast", ha afegit a continuació.
Aquest canvi de què parla estaria relacionat, segons Eyre, amb la "vigília dolorosa" que està fent "al costat de la seva germana malalta". "Sent dolor al cos i a l'ànima", ha assenyalat la periodista, fent saltar totes les alarmes de la Zarzuela.
L'actual estat físic i anímic de la reina Sofia fa saltar totes les alarmes de la Zarzuela
Segons Pilar Eyre, la situació d'Irene és crítica, motiu pel qual l'estat anímic i físic de la reina Sofia s'ha vist deteriorat les darreres setmanes. I prova d'això és que les seves filles, Elena i Cristina, "no l'han deixada sola ni un moment i són les que organitzen l'operatiu mèdic de la seva tieta Irene".
A més, aquesta experta en Casa Reial ha confirmat que la preocupació s'ha estès a la resta de membres de la família: "Els nebots grecs truquen cada dia... Fins i tot Joan Carles s'interessa a través d'Elena i Cristina per l'estat de la seva dona i de la seva cunyada".
"La situació ha arribat a tal punt que el seu fill[Felip]ha interromput les seves vacances a Grècia per mostrar el seu suport als territoris devastats pels incendis, és cert... Però també per estar al seu costat"
I és que, segons ha revelat Pilar Eyre, la reina Sofia no ha deixat de preguntar per ell des que va abandonar Marivent per començar les seves vacances privades.
"M'imagino la cara de felicitat de Sofia quan va veure aparèixer el seu fill per la porta[...]Aquest ha estat l'estiu 'horribilis' de la reina Sofia. Millor dit, l'any, o millor encara, la seva vida sencera des que es va casar amb un home a qui estimava i que la va enganyar des del primer any. Sent dolor al cos i a l'ànima!", ha afegit.
D'altra banda, Eyre ha volgut analitzar l'evident deteriorament físic de la reina emèrita. I és que, tot i que des de la Zarzuela han assegurat que està totalment recuperada de la seva darrera infecció urinària, la seva aparença diu el contrari:
"Més prima, amb ulleres, el seu caminar, abans lleuger i juvenil, ara és vacil·lant i maldestre. El seu somriure etern es transforma de vegades en una ganyota de patiment, els seus ulls es mostren apagats".
De fet, una dona que cada any es retroba amb la reina Sofia i la seva família a Marivent li ha confirmat a Eyre que aquest estiu "li costava parlar".