La infanta Cristina, molt amoïnada: la reina Sofia ha estat a punt de fer-ho

Després de conèixer les novetats sobre la salut d'Irene de Grècia, s'han tornat a encendre totes les alarmes al voltant de la Família Reial espanyola. I és que, segons ha transcendit, la reina Sofia ha estat a punt de prendre una important i inesperada decisió al respecte. Gest que, sens dubte, ha aconseguit preocupar la infanta Cristina.

Fa uns dies, el rei Felip i la seva família van donar el tret de sortida al seu tradicional descans estival a Mallorca. Tanmateix, malgrat l'aparent normalitat que han mostrat els darrers dies, aquest estiu no està sent gens senzill per als membres de la monarquia del nostre país.

| Instagram, @casareal.es

Tant és així que una de les figures més veteranes de la institució, la reina emèrita Sofia, està travessant unes de les setmanes més dures de la seva vida. Una cosa que ha aconseguit preocupar tots els seus afins, especialment, la seva filla, la infanta Cristina.

I és que, tal com ha transcendit, tot i que la resta dels Borbons ja està instal·lada a Mallorca, ella encara no ha fet acte de presència a l'illa. De fet, segons se sap, ha estat a punt de no acudir a Marivent aquest any.

La infanta Cristina, molt preocupada per la decisió que ha estat a punt de prendre la reina Sofia

L'absència de la reina Sofia a Marivent ha trencat una constant de dècades en la rutina estiuenca del clan. En anys anteriors, era habitual veure-la arribar abans que ningú i marcar l'inici no oficial de les vacances de la Família Reial.

Tanmateix, aquest any, el seu tradicional lloc al palau balear ha romàs sense ocupar. El motiu de la seva absència no té a veure amb qüestions institucionals, sinó amb un assumpte molt més íntim. I és que la seva germana Irene, amb qui manté un vincle afectiu molt estret, travessa un moment de salut força delicat.

| Europa Press

Tant és així que, a causa del seu delicat estat físic, la princesa hel·lena no pot volar, i la reina Sofia ha optat per quedar-se al seu costat a la Zarzuela. “La reina Sofia està aprofitant per estar amb ella a la Zarzuela i tan aviat com pugui viatjarà a Mallorca”, va explicar la periodista Mariángel Alcázar al programa de Telecinco, Vamos a Ver.

Aquesta frase, aparentment senzilla, ha portat una onada de dubtes en l'organització familiar. I és que la manca de certeses al voltant del seu desplaçament ha alterat fins i tot els plans de les seves filles, Elena i Cristina, que, a més, estan molt preocupades per ella.

| Europa Press

Les germanes, que cada estiu reserven uns dies per estar amb la reina Sofia a l'illa, ara han de valorar diferents escenaris. Podrien optar per desplaçar-se a Mallorca si la seva mare decideix anar-hi després de la marxa dels reis, romandre a Madrid per acompanyar-la, o viatjar a Abu Dhabi per reunir-se amb el seu pare.

Si finalment Sofia tria viatjar a Marivent, com ha avançat la revista ¡Hola!, és probable que la infanta Cristina mantingui el costum de visitar-la allà. De fet, la data que es planteja és diumenge 3 d'agost, tot i que tot continua depenent de l'evolució d'Irene.

Sigui com sigui, el cert és que ambdues infantes mantenen una proximitat ferma amb la reina Sofia, tot i no tenir una presència institucional tan marcada com els actuals monarques.

D'altra banda, tot indica que la reina emèrita passarà la major part del mes a la capital, cosa que podria obrir una nova via de trobada per a filles i nets. No només les infantes Elena i Cristina valoren els seus moviments en funció d'ella; també ho fan joves com Froilà, Victòria Frederica, Juan, Pablo, Miguel i Irene Urdangarin.