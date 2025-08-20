La reina Sofía enciende las alarmas de Zarzuela: 'Siente dolor en el cuerpo y...'

Han vuelto a encenderse todas las alarmas dentro de Zarzuela, tras la última y preocupante información que ha trascendido sobre la reina Sofía. “Siente dolor en el cuerpo y en el alma”, ha asegurado una conocida experta en Casa Real.

Hace apenas unas semanas, la preocupación aumentó alrededor de la Familia Real española después de que varios medios de comunicación aseguraran que la salud de Irene de Grecia había empeorado.

| Twitter, @Josemn1_

Tal y como se ha señalado durante todos estos días, a sus ya evidentes problemas de movilidad, se habría sumado un supuesto deterioro cognitivo avanzado. Patología que a menudo aparece vinculada a enfermedades como el Alzheimer.

Sin embargo, y aunque por ahora no se ha emitido ningún comunicado oficial sobre este delicado tema, la preocupación de la reina Sofía por su hermana es más que evidente. Tanto es así que, incluso, estuvo a punto de no viajar a Mallorca para quedarse al lado de ella.

Ahora, y con este tema resonando con más fuerza que nunca, Pilar Eyre ha roto su silencio. A través de su blog de Lecturas, esta conocida experta en Casa Real no ha tenido reparos en compartir con el resto de la población todo lo que sabe al respecto.

| Europa Press

Tal y como ha confirmado, “la reina Sofía está devastada anímica y físicamente”. “Llora día y noche y su hasta hace poco vigorosa constitución empieza a dar señales de desgaste”, ha añadido a continuación.

Este cambio del que habla estaría relacionado, según Eyre, con la “vigilia dolorosa” que está realizando “al lado de su hermana enferma”. “Siente dolor en el cuerpo y en el alma”, ha señalado la periodista, haciendo saltar todas las alarmas de Zarzuela.

El actual estado físico y anímico de la reina Sofía hace saltar todas las alarmas de Zarzuela

Según Pilar Eyre, la situación de Irene es crítica, motivo por el que el estado anímico y físico de la reina Sofía se ha visto deteriorado en las últimas semanas. Y prueba de ello es que sus hijas, Elena y Cristina, “no la han dejado sola ni un momento y son las que organizan el operativo médico de su tía Irene”.

Además, esta experta en Casa Real ha confirmado que la preocupación se ha extendido al resto de miembros de la familia: “Los sobrinos griegos llaman todos los días... Hasta Juan Carlos se interesa a través de Elena y Cristina por el estado de su mujer y de su cuñada”.

“La situación ha llegado a tal punto que su hijo[Felipe]ha interrumpido sus vacaciones en Grecia para mostrar su apoyo a los territorios devastados por los incendios, es cierto... Pero también para estar a su lado”.

| YouTube, Pilar Eyre

Y es que, según ha desvelado Pilar Eyre, la reina Sofía no ha dejado de preguntar por él desde que abandonó Marivent para comenzar con sus vacaciones privadas.

“Me imagino la cara de felicidad de Sofía cuando vio aparecer a su hijo por la puerta[…]Este ha sido el verano 'horribilis' de la reina Sofía. Mejor dicho, el año, o mejor aún, su vida entera desde que se casó con un hombre al que amaba y que la engañó desde el primer año. ¡Siente dolor en el cuerpo y en el alma!”, ha añadido.

Por otro lado, Eyre ha querido analizar el evidente deterioro físico de la reina emérita. Y es que, a pesar de que desde Zarzuela han asegurado que está totalmente recuperada de su última infección urinaria, su apariencia dice lo contrario:

“Más delgada, ojerosa, su andar, antes ligero y juvenil, ahora es titubeante y torpe. Su eterna sonrisa se transforma a veces en una mueca de padecimiento, sus ojos se muestran apagados”.

De hecho, una mujer que todos los años se reencuentra con la reina Sofía y su familia en Marivent le ha confirmado a Eyre que este verano “le costaba hablar”.