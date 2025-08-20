Entrem a la casa de Malú a Madrid i descobrim una habitació que et sorprendrà

Malú ha obert les portes de casa seva a Madrid i ens ha deixat veure més del que ningú esperava. La cantant, sempre discreta amb la seva vida privada, ha compartit un vídeo a xarxes que ha generat una enorme curiositat. I és que, a més d'anunciar el seu últim concert de l'any, ha deixat veure racons molt personals de la seva espectacular casa.
En aquest recorregut, una estança ha cridat especialment l'atenció pel seu disseny, la seva calidesa i el que representa a la seva vida. Parlem del saló, un espai que Malú ha mostrat sense filtres i que ens ha revelat molt sobre els seus gustos i el seu dia a dia. No només destaca pel seu estil cuidat i modern, sinó també per com és de funcional i emocional per a ella.
El xalet està ubicat a Majadahonda, a la zona nord de Madrid, envoltat de zones verdes i amb un ampli jardí privat. Un entorn ideal per desconnectar del ritme urbà i passar temps amb la seva filla i la seva mascota. Tanmateix, ha estat l'interior de la casa el que realment ha sorprès pel seu caràcter acollidor i ple de detalls personals.
El racó més personal de Malú
El saló, epicentre de moltes escenes quotidianes, destaca pels seus sofàs en verd caqui, amplis i entapissats. Són el lloc on Malú es relaxa, veu pel·lícules amb la seva filla i atén trucades de feina. També ha estat l'escenari on ha gravat els missatges per als seus fans, mostrant que és un racó molt present a la seva vida.
Pel que fa a la decoració, l'artista ha triat coixins amb estampats, i ha combinat parets blanques amb paper pintat d'inspiració floral. Aquest paper aporta dinamisme, color i un aire clàssic que harmonitza amb la resta del mobiliari. El resultat és una estança equilibrada, viva i amb molta personalitat.
Davant dels sofàs, hi ha una altra paret decorada amb paper de fibres naturals, que transmet calidesa i senzillesa. Allà s'hi ubica un quadre en tons roses i blaus i una televisió de gran mida. El contrast entre les textures i els colors crea un ambient acollidor sense perdre elegància.
Així és el xalet de Malú: calidesa, estil i lluminositat
A més, les cortines vaporoses en color crema aporten una sensació d'amplitud i serenitat. Aquest tipus de cortines són tendència, i ella ha sabut integrar-les a la perfecció. No només compleixen una funció pràctica, sinó que eleven l'estètica de l'espai amb un toc càlid i elegant.
Des del saló s'accedeix directament al jardí, un altre dels tresors de casa seva. És un espai ideal per jugar amb la seva filla o la seva mascota, o simplement gaudir del bon temps. L'accés fluid entre l'interior i l'exterior reforça la sensació de llar oberta i connectada amb la natura.
Més enllà del saló, també ha mostrat altres racons cuidats amb cura, com la cuina minimalista en blanc i l'escala amb llums LED. La barreja de materials moderns i tocs clàssics demostra el gust per l'equilibri i la funcionalitat. Cada elecció decorativa sembla pensada no només per agradar a la vista, sinó per crear un ambient real i habitable.