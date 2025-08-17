Mitja Espanya s'emociona en descobrir el pacte que va fer la reina Sofia fa anys

La reina Sofia ha tornat a demostrar per què, fins i tot després de dècades de servei, continua sent una figura molt estimada i respectada a Espanya. I és que fa anys va fer un simbòlic pacte amb Espanya per ser una monarca estimada per tothom, una cosa que Sofia està aconseguint.
El seu compromís amb el país, la seva sensibilitat envers qui pateix i la seva implicació personal en moments de crisi han tornat a quedar de manifest. L’onada d’incendis que aquest cap de setmana ha colpejat amb força Galícia, Castella i Lleó i Extremadura ha posat en escac les comunitats senceres.
Això ha deixat al seu pas un rastre de destrucció que ha afectat habitatges, explotacions agrícoles i espais naturals de gran valor. Amb una enorme preocupació, la reina Sofia ha seguit minut a minut l’evolució dels focus, mostrant un interès especial per la situació de les famílies que han perdut éssers estimats, les seves llars o part del seu mitjà de vida.
Des de la discreció que la caracteritza, la monarca ha volgut fer un pas més enllà i actuar de manera concreta. Per iniciativa seva, la Fundació Reina Sofia ha activat un fons d’emergència amb una dotació inicial de 50.000 euros, destinats a donar suport als damnificats i col·laborar en les tasques de reconstrucció i recuperació mediambiental.
La reina Sofia ha tornat a demostrar el compromís que té amb Espanya
Aquest gest no és aïllat ni improvisat. La trajectòria solidària de la reina Sofia està farcida de moments en què ha respost amb rapidesa i generositat davant catàstrofes que han colpejat diferents regions d’Espanya.
Així va passar quan la DANA va provocar greus inundacions a València: aleshores, la mateixa fundació va destinar altres 50.000 euros als afectats. També, el 2021, després de l’erupció del volcà de La Palma, la reina Sofia va impulsar una ajuda de 30.000 euros per contribuir a pal·liar les conseqüències d’aquell desastre natural.
Sofia ha demostrat ser una gran monarca per Espanya
Aquest patró d’actuació respon a una decisió personal que la reina va prendre fa anys: ser, més enllà dels actes protocol·laris, una gran reina per Espanya, implicada directament en el benestar dels seus ciutadans. Aquesta determinació segueix intacta avui dia i constitueix una font d’orgull per a la Família Reial, que veu en ella un exemple de constància, humanitat i servei desinteressat.
En un moment en què la societat espanyola travessa desafiaments cada cop més complexos, gestos com el de la reina Sofia adquireixen un valor especial. No només per l’alleujament material que puguin aportar, sinó pel missatge d’unitat, empatia i responsabilitat que transmeten. Un recordatori que, fins i tot en els pitjors moments, sempre hi ha espai per a l’esperança i la solidaritat.